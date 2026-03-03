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Einladung zum Pressegespräch "Pollenjahr 2026: Auftakt, Ausblick & neue Services"
10. März 2026, 10.00 Uhr im Billrothhaus (Frankgasse 8,1090 Wien) oder online
Eben noch winterlich kalt und tief verschneit, plötzlich fliegen die Pollen. Mit der schlagartig einsetzenden Blüte von Hasel und Erle hatte die Pollensaison überraschend intensiv gestartet. Das bereitete vielen Allergikern Probleme – sie spüren ihre Beschwerden durch den abrupten Start besonders stark. Der verzögerte Saisonbeginn entpuppte sich also lediglich als kurze Atempause und aktuelle Prognosen deuten auf ein insgesamt belastungsreiches Pollenjahr hin.
Wie entwickelt sich die Saison in den kommenden Wochen und Monaten? Mit welchen Belastungsspitzen ist zu rechnen? Welche Faktoren beeinflussen heuer das Pollenaufkommen und die Symptomstärke besonders? Und warum sollte man die Beschwerden nicht als allergischen Schnupfen abtun, sondern sie fachärztlich behandeln?
Antworten darauf erhalten Sie beim Pressegespräch am 10. März 2026.
Darüber hinaus geben die Experten des Österreichischen Polleninformationsdienstes ein Update zu Projekten und Services, die Allergiker gezielt unterstützen; darunter:
- Pollee – die KI-gestützte Pollen-Assistentin für qualitätsgesicherte und personalisierte Vorhersagen und Wissenswertes rund um das Thema Pollenallergie
- PollenCare – ein EU-Projekt zur allergikerfreundlichen Gestaltung von öffentlichen Grünflächen und privaten Gärten
- Pollinar – das neue Webinar-Format, praxisnahes und fundiertes Wissen zu Pollen und Allergie – passgenau für Betroffene und Fachpersonal
Datum: Dienstag, 10. März 2026, 10.00 Uhr
Ort: Billrothhaus, Gesellschaft der Ärzte in Wien
Frankgasse 8, 1090 Wien
Bei Online-Teilnahme:
https://billrothhaus-at.zoom.us/webinar/register/WN_yyhDXciTTAOqVce628jbyQ
Ihre GesprächspartnerInnen (in alphabetischer Reihenfolge):
Dr. Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes
Mag. Dr. Johannes Bouchal, Aerobiologe beim Österreichischen Polleninformationsdienst
Lukas Dirr, MSc, Aerobiologe beim Österreichischen Polleninformationsdienst
Priv.-Doz. Dr. Petra Zieglmayer, niedergelassene Allergologin und Fachärztin für HNO-Heilkunde
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Rückfragen & Kontakt
Elisabeth Leeb
Telefon: 0699/1 424 77 79
E-Mail: [email protected]
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