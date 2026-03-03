  • 03.03.2026, 10:00:32
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Einladung zum Pressegespräch "Pollenjahr 2026: Auftakt, Ausblick & neue Services"

10. März 2026, 10.00 Uhr im Billrothhaus (Frankgasse 8,1090 Wien) oder online

Wien (OTS) - 

Eben noch winterlich kalt und tief verschneit, plötzlich fliegen die Pollen. Mit der schlagartig einsetzenden Blüte von Hasel und Erle hatte die Pollensaison überraschend intensiv gestartet. Das bereitete vielen Allergikern Probleme – sie spüren ihre Beschwerden durch den abrupten Start besonders stark. Der verzögerte Saisonbeginn entpuppte sich also lediglich als kurze Atempause und aktuelle Prognosen deuten auf ein insgesamt belastungsreiches Pollenjahr hin.

Wie entwickelt sich die Saison in den kommenden Wochen und Monaten? Mit welchen Belastungsspitzen ist zu rechnen? Welche Faktoren beeinflussen heuer das Pollenaufkommen und die Symptomstärke besonders? Und warum sollte man die Beschwerden nicht als allergischen Schnupfen abtun, sondern sie fachärztlich behandeln?

Antworten darauf erhalten Sie beim Pressegespräch am 10. März 2026.

Darüber hinaus geben die Experten des Österreichischen Polleninformationsdienstes ein Update zu Projekten und Services, die Allergiker gezielt unterstützen; darunter:

  • Pollee – die KI-gestützte Pollen-Assistentin für qualitätsgesicherte und personalisierte Vorhersagen und Wissenswertes rund um das Thema Pollenallergie
  • PollenCare – ein EU-Projekt zur allergikerfreundlichen Gestaltung von öffentlichen Grünflächen und privaten Gärten
  • Pollinar – das neue Webinar-Format, praxisnahes und fundiertes Wissen zu Pollen und Allergie – passgenau für Betroffene und Fachpersonal

Datum: Dienstag, 10. März 2026, 10.00 Uhr

Ort: Billrothhaus, Gesellschaft der Ärzte in Wien

Frankgasse 8, 1090 Wien

Bei Online-Teilnahme:

https://billrothhaus-at.zoom.us/webinar/register/WN_yyhDXciTTAOqVce628jbyQ

Ihre GesprächspartnerInnen (in alphabetischer Reihenfolge):

Dr. Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes

Mag. Dr. Johannes Bouchal, Aerobiologe beim Österreichischen Polleninformationsdienst

Lukas Dirr, MSc, Aerobiologe beim Österreichischen Polleninformationsdienst

Priv.-Doz. Dr. Petra Zieglmayer, niedergelassene Allergologin und Fachärztin für HNO-Heilkunde

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen & Kontakt

Elisabeth Leeb
Telefon: 0699/1 424 77 79
E-Mail: [email protected]

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