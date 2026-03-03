Healthcare-Fintech Pflegenavi und Caritas der Erzdiözese Wien führen rechtssichere Lösung für Klientengeldverwaltung ein

Wien (OTS) -

Wenn Pflege- und Betreuungseinrichtungen Geld für Klient:innen verwalten, gelten strenge Vorgaben zu Transparenz, Sicherheit und Compliance. Herausforderungen wie fehlende Trennung von Organisations- und Fremdgeldern oder mangelnde Nachvollziehbarkeit sind dabei häufig. Das österreichische Healthcare-Fintech Pflegenavi hat dafür eine spezialisierte, rechtssichere Lösung entwickelt.

Gemeinsam mit der Caritas der Erzdiözese Wien wurde das System pilotiert und in über 100 Einrichtungen ausgerollt. Mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen nutzen die Bezahlkarten „PIANQA“, rund 2.000 Klient:innen verfügen über eigene e-Wallets.

Die Cloudlösung ermöglicht eine vollständig digitale, revisionssichere Klientengeldverwaltung mit klarer Trennung von Organisations- und Fremdgeldern. Mit dem Rollout setzt die Caritas ein starkes Zeichen für Governance und Compliance im österreichischen Pflege- und Sozialwesen.