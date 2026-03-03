  • 03.03.2026, 10:00:02
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  • OTS0043

Healthcare-Fintech Pflegenavi und Caritas der Erzdiözese Wien führen rechtssichere Lösung für Klientengeldverwaltung ein

Innovatives Start-up kooperiert mit einer Organisation mit 6.000 Mitarbeiter:innen und 100-jähriger Geschichte, um eine europaweit einzigartige Softwarelösung umzusetzen.

Wien (OTS) - 

Wenn Pflege- und Betreuungseinrichtungen Geld für Klient:innen verwalten, gelten strenge Vorgaben zu Transparenz, Sicherheit und Compliance. Herausforderungen wie fehlende Trennung von Organisations- und Fremdgeldern oder mangelnde Nachvollziehbarkeit sind dabei häufig. Das österreichische Healthcare-Fintech Pflegenavi hat dafür eine spezialisierte, rechtssichere Lösung entwickelt.

Gemeinsam mit der Caritas der Erzdiözese Wien wurde das System pilotiert und in über 100 Einrichtungen ausgerollt. Mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen nutzen die Bezahlkarten „PIANQA“, rund 2.000 Klient:innen verfügen über eigene e-Wallets.

Die Cloudlösung ermöglicht eine vollständig digitale, revisionssichere Klientengeldverwaltung mit klarer Trennung von Organisations- und Fremdgeldern. Mit dem Rollout setzt die Caritas ein starkes Zeichen für Governance und Compliance im österreichischen Pflege- und Sozialwesen.

Mehr Details zu Pflegenavi x Caritas

Alle Hintergründe, Zahlen und Stimmen zum Rollout von Pflegenavi bei der Caritas Wien, sowie Pressefotos und Zusatzmaterial finden Sie auf unserem Blog zum Download.

Rückfragen & Kontakt

Pflegenavi GmbH
Dr. Rainer Schuster
E-Mail: [email protected]
Website: https://pflegenavi.at/

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