Visuals Conference powered by PICTA: Neues Branchenevent setzt starke Impulse für die Zukunft visueller Kommunikation

Berlin (OTS) -

Mit der Visuals Conference powered by PICTA entsteht am 22. und 23. April 2026 in der Factory Hammerbrooklyn in Hamburg ein neues, richtungsweisendes Event für die Foto-, Medien- und Kreativwirtschaft. Das zweitägige Format kombiniert eine innovative Fachkonferenz mit dem traditionsreichen PICTAday als B2B-Forum – und schafft damit ein neues Zentrum für Austausch, Inspiration und Zukunftsgestaltung.



Am 22. April kostet die Besucherteilnahme Ꞓ 99,00, während der 23. April kostenfrei angeboten wird; Tickets und weitere Informationen sind unter www.visuals2026.org erhältlich.



Erwartet werden rund 500 Teilnehmer pro Tag aus Fotografie, Medien, Design, Tech, Journalismus, Corporate Communications, Politik und Bildung. Gemeinsam widmet sich die Branche drängenden Fragen der Gegenwart: Wie sichern wir Authentizität in einer Welt automatisierter visueller Kommunikation? Welche Rolle spielen Urheber und Rechteinhaber im KI-Zeitalter? Und wie stärken wir gesellschaftliche Medienkompetenz?

22. April: Visuals Conference – Orientierung im visuellen Wandel

Der Konferenztag präsentiert renommierte Kreative, Experten und politische Stimmen zu Themen wie Authentizität & Desinformation, KI, Urheberrecht & Lizenzierung, faire Vergütung und Medienbildung. Zwei Bühnen mit Vorträgen und Panels sowie exklusive Workshops bieten aktuelle Insights, Best Practices und konkrete Lösungen für die kommenden Jahre.

23. April: PICTAday & PICTAtalks – das B2B-Forum der Bildbranche

Am zweiten Tag treffen sich Bildanbieter, Visual-Tech-Unternehmen und Bildeinkäufer und Content Creator zum etablierten B2B-Treff der Branche. Ausstellerflächen und Networking-Formate schaffen Raum für direkte Geschäftsimpulse, lukrative Kooperationen. Daneben widmen sich die PICTAtalks mit hochkarätigen Speakern den relevanten Themen der Content-Vermarktung und Medienbeschaffung.

Ein starkes Bündnis für kreative Zukunftsthemen

Die Visuals Conference powered by PICTA wird von zentralen Akteuren der Bild- und Kreativbranche unterstützt – darunter die VG Bild-Kunst, Allianz Deutscher Designer, Initiative Urheberrecht und Illustratoren Organisation. Mit einer gemeinsamen Reichweite von mehr als 200.000 Kreativschaffenden entsteht ein einzigartiges Forum, das Wirkung entfaltet – fachlich, wirtschaftlich und politisch.

Mitmachen, sichtbar werden, Standards setzen

Unternehmen können sich durch modulare Sponsoringpakete, Premiumplatzierungen und Ausstellerflächen prominent positionieren und direkt mit den wichtigsten Entscheidern der Branche in Kontakt treten. Die Veranstaltung bietet ideale Bedingungen, um Marken zu stärken, Angebote zu präsentieren und aktiv an zukunftsfähigen Standards der visuellen Kommunikation mitzuwirken.



Alle Details zu Beteiligungsmöglichkeiten, Standoptionen und Konditionen finden Sie unter www.visuals2026.org .

Über den Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA)

Der Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) wurde 1970 in Berlin als Interessenvertretung für deutsche Pressebild-Agenturen und Bildarchive gegründet. Heute ist der BVPA führende Instanz in Deutschland und dem europäischen Raum für alle Fragen rund um visuelle Inhalte und vertritt kleine und große Bildanbieter in ganz Europa. Der Verband repräsentiert außerdem die Interessen von Unternehmen, die bildagenturnahe Services anbieten, z.B. technische und juristische Dienstleistungen wie Keywording, Rechteverfolgung und Vertrieb.