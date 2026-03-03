ERINNERUNG: PK zur Ukraine-Mission mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer sowie Stellungnahme zur Lage am Energiemarkt

Wien (OTS) -

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt zu einem zweigeteilten Pressegespräch ins Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Von 10:30 bis etwa 11:00 Uhr geben Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Regierungskoordinator Wolfgang Anzengruber einen Ausblick auf die bevorstehende Wirtschaftsmission in die Ukraine sowie die Schwerpunkte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des Wiederaufbaus.

Ab etwa 11:00 Uhr folgt eine Einordnung der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt. Gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Harald Oberhofer nimmt Bundesminister Hattmannsdorfer insbesondere zu Energiepreisen und den geopolitischen Auswirkungen der Lage im Iran Stellung.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.



Teilnehmende Personen:

10:30 bis ca. 11:00 Uhr | Ukraine-Mission

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)

Wolfgang Anzengruber, Regierungskoordinator für den Ukraine-Wiederaufbau

Ab ca. 11:00 Uhr | Energiemarkt

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)

Univ.-Prof. Dr. Harald Oberhofer, Wirtschaftsforscher

Im Anschluss stehen die Gesprächspartner für Fragen zur Verfügung.



Datum:

Heute, Dienstag, 03.03.2026 um 10:30 Uhr

Ort:

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Saal IV - 1. Stock; Stubenring 1, 1010 Wien; Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie unter https://youtube.com/live/pTPA230BtGM?feature=share

Wir bitten um Anmeldung via E-Mail unter [email protected]