  • 03.03.2026, 08:31:32
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KI ist kein Selbstläufer

Künstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Unternehmensprozesse – und damit steigen die Anforderungen an Transparenz, Fairness und Sicherheit

Andreas Gruber (l) und Thomas Doms, Geschäftsführer des TÜV AUSTRIA - SCCH Joint Venture TRUSTIFAI: "KI ist kein Selbstläufer. Wer sie einsetzen will, muss ihre Leistungsfähigkeit strukturiert und objektiv prüfen. " trustifai.at

KI ist kein Selbstläufer. Wer sie einsetzen will, muss ihre Leistungsfähigkeit strukturiert und objektiv prüfen.

Andreas Gruber, MMSc, Managing Director TRUSTED AI by TÜV AUSTRIA

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Wien, Hagenberg (OTS) - 

Um Vertrauen in KI-Systeme zu schaffen und Risiken zu reduzieren sind repräsentative und präzise gelabelte Testdaten entscheidend. Sie ermöglichen eine valide Messung zentraler Leistungskennzahlen und decken Verzerrungen oder Leistungslücken zuverlässig auf.

Fehler von KI-Systemen

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen, etwa Industrieautomatisierung, Medizin oder Mobilität sind faktenbasierte Bewertungen unerlässlich. Fehler von KI-Systemen in diesen Bereichen können zu gefährlichen Konsequenzen führen, wie aktuelle Beispiele aus der medizinischen Diagnose zeigen – gerade in Stresssituationen ist menschliche Aufsicht alleine keine ausreichende Lösung. Die sichere Entwicklung und Prüfung von KI nach Stand der Technik ist notwendig, um KI-Risiken für solche kritischen Anwendungen ausreichend zu minimieren.

Verzerrungen und Leistungslücken

KI ist kein Selbstläufer. Wer sie einsetzen will, muss ihre Leistungsfähigkeit strukturiert und objektiv prüfen. Unabhängige, repräsentative Testdaten sind der Schlüssel zu sicheren und vertrauenswürdigen KI-Anwendungen“, betont Andreas Gruber, Managing Director von TRUSTED AI by TÜV AUSTRIA.

Mit hoher Sachkenntnis im Bereich Machine Learning, Data Science, Software Engineering, Prozessmanagement, Functional Safety und Security, frühzeitige Bedrohungserkennung und Abwehr KI-gestützter Cyberangriffe, gebündelter Audit-Expertise sowie zertifizierten Prüfverfahren und präzisen Bewertungsmodellen schafft TÜV AUSTRIA für Unternehmen das entscheidende Plus, künstliche Intelligenz sicher und verantwortungsvoll zu entwickeln und zu nutzen – und verwandelt technologische Innovation in nachhaltige Wettbewerbsvorteile. | trustifai.at

"Safe and Certifiable AI Systems"

TÜV AUSTRIA KI-Whitepaper "Safe and Certifiable AI Systems: Concepts, Challenges, and Lessons Learned" ist kostenfrei verfügbar unter tuvaustria.com/ai

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