AIT und BMI stärken digitale Souveränität durch verantwortungsvolle Technologieentwicklung

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology und das Bundesministerium für Inneres (BMI) intensivieren ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Ziel, die digitale Souveränität Österreichs nachhaltig zu stärken. Am 26.02.2026 unterzeichneten sie ein Memorandum of Understanding (MoU), mit dem die strategische Kooperation im Bereich der Entwicklung von innovativen Technologien für die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit verstärkt wird.

In einer Zeit globaler technologischer Machtverschiebungen und wachsender Abhängigkeiten setzt die Partnerschaft bewusst auf eine europäische Gegenthese: Verantwortungsvolle, ethisch fundierte Technologieentwicklung in enger Verzahnung von Spitzenforschung und behördlicher Praxis. Durch die strukturierte Zusammenarbeit von Forschung und Bedarfsträgern entstehen Lösungen, die Sicherheitsaspekte mit gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen Werten in Einklang bringen – und damit staatliche Handlungsfähigkeit im digitalen Zeitalter langfristig absichern. Zugleich leisten beherrschbare, führende Technologien „made in Austria“ einen wesentlichen Beitrag zur nationalen Sicherheit, zur Cybersicherheit sowie zum Schutz demokratischer Strukturen und Institutionen. So hat die bisherige langjährige Kooperation mit dem BMI bereits in zahlreichen sicherheitsrelevanten Forschungsprojekten bedeutende Ergebnisse hervorgebracht. Das AIT zählt im Bereich des digitalen Identitätsmanagements zu den international anerkannten Technologieführern.

Damit Forschung zu konkretem nationalem Mehrwert führt, braucht es kompetente Partner und eine Kultur der engen Kooperation. Die Partnerschaft zwischen AIT und BMI gewährleistet eine bedarfsorientierte Ausrichtung der Forschung sowie einen raschen Transfer innovativer Lösungen in die Praxis. Im Rahmen des nationalen Sicherheitsforschungsprogramms im BMF (KIRAS und K-Pass) arbeiten beide Partner seit Jahren erfolgreich mit Unternehmen aus Wirtschaft und Industrie zusammen und leisten einen wichtigen Beitrag für die digitale Souveränität Österreichs. Diese etablierte Kooperationsstruktur stellt sicher, dass technologische Entwicklungen nicht im Labor verbleiben, sondern nachhaltig in operative Strukturen integriert werden.

Andreas Kugi, Scientific Director des AIT:

„Technologische Souveränität bedeutet, sicherheitsrelevante Schlüsseltechnologien zu verstehen, mitzugestalten und selbstbestimmt einsetzen zu können. Die strategische Partnerschaft zwischen AIT und BMI verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit operativer Erfahrung und schafft damit die Grundlage, Innovationen rechtsstaatlich fundiert und wirkungsvoll in die Praxis zu überführen. So stärken wir die öffentliche Sicherheit und sichern Österreichs strategische Handlungsfähigkeit im digitalen Zeitalter.“

Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security, AIT:

„Digitale Souveränität entsteht durch das Zusammenspiel von technologischer Exzellenz und verantwortungsvoller Technikgestaltung sowie hoher Kompetenz für das Design und die Benutzung moderner digitaler Technologien. Die enge Zusammenarbeit mit dem BMI ermöglicht es uns, Innovationen zielgerichtet in den Behördenkontext zu bringen, einen nachhaltigen Mehrwert für die öffentliche Sicherheit zu schaffen und Österreich international führend zu positionieren.“

Andreas Achatz, Generalsekretär, Bundesministerium für Inneres:

„Durch die strategische Partnerschaft mit einer weltweit führenden Forschungseinrichtung im Bereich der Quantentechnologien stärkt das BMI seine Fähigkeiten, um zukünftige Herausforderungen in diesem Bereich zu meistern und die Sicherheit Österreichs in der digitalen Welt zu gewährleisten.“

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