- 02.03.2026, 19:49:32
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*Aktualisierung* AVISO: PK zur Ukraine-Mission mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer sowie Stellungnahme zur Lage am Energiemarkt
Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt zu einem zweigeteilten Pressegespräch ins Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.
Von 10:30 bis etwa 11:00 Uhr geben Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Regierungskoordinator Wolfgang Anzengruber einen Ausblick auf die bevorstehende Wirtschaftsmission in die Ukraine sowie die Schwerpunkte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des Wiederaufbaus.
Ab etwa 11:00 Uhr folgt eine Einordnung der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt. Gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Harald Oberhofer nimmt Bundesminister Hattmannsdorfer insbesondere zu Energiepreisen und den geopolitischen Auswirkungen der Lage im Iran Stellung.
Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.
Teilnehmende Personen:
10:30 – ca. 11:00 Uhr | Ukraine-Mission
· Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)
· Wolfgang Anzengruber, Regierungskoordinator für den Ukraine-Wiederaufbau
ab ca. 11:00 Uhr | Energiemarkt
· Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)
· Univ.-Prof. Dr. Harald Oberhofer, Wirtschaftsforscher
Im Anschluss stehen die Gesprächspartner für Fragen zur Verfügung.
Datum:
Dienstag, 03.03.2026, 10:30 Uhr
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Julian Staltner
Telefon: +43 664 88760814
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmwet.gv.at
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