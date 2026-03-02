Aktualisierung* AVISO: PK zur Ukraine-Mission mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer sowie Stellungnahme zur Lage am Energiemarkt

Wien (OTS) -

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt zu einem zweigeteilten Pressegespräch ins Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Von 10:30 bis etwa 11:00 Uhr geben Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Regierungskoordinator Wolfgang Anzengruber einen Ausblick auf die bevorstehende Wirtschaftsmission in die Ukraine sowie die Schwerpunkte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des Wiederaufbaus.

Ab etwa 11:00 Uhr folgt eine Einordnung der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt. Gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Harald Oberhofer nimmt Bundesminister Hattmannsdorfer insbesondere zu Energiepreisen und den geopolitischen Auswirkungen der Lage im Iran Stellung.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Teilnehmende Personen:

10:30 – ca. 11:00 Uhr | Ukraine-Mission

· Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)

· Wolfgang Anzengruber, Regierungskoordinator für den Ukraine-Wiederaufbau

ab ca. 11:00 Uhr | Energiemarkt

· Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)

· Univ.-Prof. Dr. Harald Oberhofer, Wirtschaftsforscher

Im Anschluss stehen die Gesprächspartner für Fragen zur Verfügung.

Datum:

Dienstag, 03.03.2026, 10:30 Uhr