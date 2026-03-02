Ofenauer: „Kunasek verabsäumte Hercules-Nachbeschaffung“

Wien (OTS) -

„Es ist bemerkenswert, wie schnell die FPÖ vergisst: Hätte der damalige Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) zeitgerecht die Nachbeschaffung der mittlerweile über 60 Jahre alten Transportflieger veranlasst, hätten wir drei funktionstüchtige Maschinen. Die FPÖ mit ihrem Generalsekretär Hafenecker versucht wieder einmal in einer sicherheitspolitisch dramatischen Situation politisches Kleingeld zu wechseln. Wieder zeigt sich, dass die FPÖ ein Sicherheitsrisiko für Österreich ist“, so der Wehrsprecher der Volkspartei, Friedrich Ofenauer.

„Bundesministerin Klaudia Tanner hat es in ihrer ersten Amtszeit nicht nur geschafft, das Verteidigungsbudget zu erhöhen, sondern sie setzt auch dringend notwendige Maßnahmen für die Sicherheit in unserem Land und erneuert beispielsweise die Luftflotte schrittweise“, so Ofenauer und weiter: „Die Nachbeschaffung der Transportflieger wurde 2021 eingeleitet, 2024 wurde der Kaufvertrag für vier fabrikneue Maschinen des Typs Embraer C-390 unterzeichnet. Die erste Maschine wird 2028 in Österreich landen, weitere folgen dann in den Jahren 2029 und 2030. Das ist das Jahr, in dem die Erneuerung vollständig abgeschlossen sein wird.“

Abschließend betont Ofenauer: „Zur aktuellen Situation ist zu sagen: Das BMEIA unterstützt Österreicherinnen und Österreicher, die die betroffenen Länder verlassen wollen vor Ort. Ebenso sind mehrere Einsatzteams des Jagdkommandos des Bundesheeres in der Region, um bei Bedarf zu unterstützen. Die Frage eines Einsatzes militärischen Fluggeräts stellt sich aktuell gar nicht, weil die meisten Flughäfen in der Region geschlossen sind. Sobald sie wieder geöffnet sind, kann eine assistierte Ausreise mit zivilen Flugzeugen stattfinden. Die Ausreise mit zivilen Flugzeugen ist das erste und beste Mittel der Wahl.“