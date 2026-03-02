  • 02.03.2026, 17:17:32
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„ZIB Talk“ am 3. März in ORF 2 und auf ORF ON: Iran-Krieg als Stresstest – Wie krisenfest ist Österreich?

Um 22.30 Uhr bei Stefan Lenglinger: Martina Salomon, Robert Treichler, Katharina Mittelstaedt und Peter Filzmaier

Wien (OTS) - 

Der Iran-Krieg verschärft die internationale Lage und stellt auch Österreichs Innenpolitik vor neue Belastungsproben. Die Sorge vor steigenden Ölpreisen, einer weiteren Teuerungswelle und möglichen neuen Fluchtbewegungen wächst. Wie widerstandsfähig ist das Land in einer Phase globaler Unsicherheit? Und wie gut ist die Politik auf mögliche wirtschaftliche, sicherheits- und energiepolitische Verwerfungen vorbereitet?

Ein Jahr nach der Angelobung der Dreierkoalition steht die Bundesregierung vor einem neuen Stresstest. Zwischen anhaltendem Budgetdruck, sicherheitspolitischen Debatten und energiepolitischer Abhängigkeit stellen sich die Fragen: Reichen die Konzepte der Regierung aus, um das Land stabil durch die nächste Krise zu führen? Wie tragfähig sind die Alternativen der Opposition?

Darüber diskutieren im „ZIB Talk“ am Dienstag, dem 3. März 2026, um 22.30 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON bei Stefan Lenglinger:

Martina Salomon
„Kurier“

Robert Treichler
„profil“

Katharina Mittelstaedt
„Die Zeit“

Peter Filzmaier
Politikwissenschafter

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