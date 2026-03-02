  • 02.03.2026, 16:12:32
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SPÖ-Seltenheim: „Grüne haben Österreich ein schweres Erbe hinterlassen“

SPÖ bringt von Grünen mitverschuldetes Budgetdesaster in Ordnung – „SPÖ bringt Österreich nach vorne, Gewessler hat nur ihre Kabinettsmitarbeiterin nach vorne gebracht“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Montag, mit Kopfschütteln auf die aktuellen Aussagen von Grünen-Chefin Gewessler zur Regierungsbilanz reagiert. „Die grüne Regierungsbeteiligung hat Österreich nicht gutgetan und sie ist kein Ruhmesblatt für die Gewessler-Partei. Die Grünen haben Österreich ein schweres Erbe hinterlassen, an dem unser Land bis heute schwer trägt. Die Grünen haben ein riesiges Budgetloch mitverursacht, sie haben während ihrer Regierungszeit die Teuerung einfach durchrauschen lassen und auch in Sachen Klima- und Energiegesetze hat Gewessler nichts Substanzielles weitergebracht. Die SPÖ in der Regierung hat Verantwortung übernommen und bringt die Dinge wieder in Ordnung. Wir Sozialdemokrat*innen haben für eine sozial gerechte Budgetsanierung mit einem großen Beitrag der breiten Schultern gesorgt. Statt die Teuerung wie die Vorgängerregierung durchrauschen zu lassen, haben wir wirksam in die Preise eingegriffen und das Leben der Menschen leichter und leistbarer gemacht. Und wir haben beispielsweise mit frischem Geld für Sanierung und Heizungstausch, dem Günstiger-Strom-Gesetz oder dem Klimacheck eine Reihe von Offensivmaßnahmen im Klima- und Energiebereich gesetzt“, betonte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Der Unterschied könnte nicht größer sein. Die SPÖ wirkt und bringt Österreich wieder nach vorne. Grünen-Chefin Gewessler hat nur ihre Kabinettsmitarbeiterin bei der Postenbesetzung nach vorne gebracht“, so Seltenheim. (Schluss) mb/lw

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