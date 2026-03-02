  • 02.03.2026, 16:05:02
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GOURMET Business startet mit neuer Speisekarte genussvoll in den Frühling und Sommer

Die neue Speisekarte überzeugt mit innovativen Neuheiten, saisonalen Gerichten und spannenden Themenwochen.

Die Penne Primavera sind eine beliebte saisonale Speise mit viel frischem Gemüse. Abdruck honorarfrei im Kontext der Presseinformation.
Wien (OTS) - 

Mit der neuen Speisekarte des À la Carte Angebots für den Frühling und Sommer bringt GOURMET Business wieder frische saisonale Vielfalt auf den Mittagstisch am Arbeitsplatz – von beliebten Klassikern bis zu spannenden neuen Kreationen. Die kulinarische Auswahl in konkreten Zahlen: 22 neue Speisen, 53 saisonale Frühlings-Sommer-Gerichte, 100 vegetarische oder vegane Rezepturen uvm. Damit trifft GOURMET Business genau den Geschmack der Gäste: Laut der jährlichen Gästebefragung, zuletzt mit rund 6.000 Teilnehmenden, zeigen sich ca. 90 % sehr zufrieden mit Vielfalt und Abwechslung des À la Carte Angebots.

Die Ergebnisse machen Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin Business Catering, stolz: „Das äußerst positive Feedback aus der Jahresbefragung ist für unser Team eine große Motivation und bestätigt uns auf unserem Weg zu weiteren Bestleistungen. Neben dem regionalen Einkauf achten wir ganz besonders auf ein saisonales Angebot, abwechslungsreiche kulinarische Themenwochen und neue Highlights, die wir jedes Jahr für unsere Gäste entwickeln. In unseren Webshops ist der CO₂-Fußabdruck jeder Speise transparent ausgewiesen. Auch mit vielen Veggie-Optionen machen wir es unseren Gästen besonders leicht, bewusst klimafreundlich zu entscheiden“, sagt Claudia Horacek von GOURMET Business.

Kulinarische Themenwochen sorgen für Abwechslung

Abwechslungsreiche kulinarische Themenwochen sorgen bei GOURMET Business für saisonale Highlights. Ab dem 13. April heißt es Bella Italia: Mit mediterranen Köstlichkeiten zieht Dolce Vita und Urlaubs-Feeling in den Arbeitsalltag ein. Ab 11. Mai steht die Spargelzeit mit 100 % Spargel aus Österreich und köstlichen Spargelgerichten im Mittelpunkt. Im Juni begeistern Marillen nicht nur in süßen Speisen, sondern auch in herzhaften Spezialitäten. Im Juli gibt es mit der Schwammerlzeit Schmankerl aus dem Wald direkt auf den Teller.

Kennenlern-Aktion von 2. bis 22. März

Von 2. bis 22. März lädt GOURMET Business zum vergünstigten Probieren ein: Die neuen Speisen Pasta Trio, Gebratene Hühnerkeule mit Bratkartoffeln und Puszta-Gulasch mit Räuchertofu und Erdäpfeln werden im Rahmen einer -15 % Kennenlern-Aktion angeboten. Generell ist es GOURMET Business ein besonderes Anliegen, seinen Gästen ein breites Angebot an guten und leistbaren Speisen zu bieten. Über 75 % aller Hauptspeisen der neuen Speisekarte liegen im Preissegment unter Ꞓ 6,35 netto.

Große Vielfalt mit Qualität aus Österreich

Die große Speisenvielfalt macht es den Gästen einfach, sich am Arbeitsplatz saisonal, abwechslungsreich, gesund und klimafreundlich zu ernähren. Beim Einkauf setzt GOURMET Business auf regionale und saisonale Zutaten. Auch das Fleisch von Rind, Kalb, Schwein, Huhn, Pute, Lamm und Wild kommt zu 100 % aus Österreich.

Mehr über GOURMET und GOURMET Business erfahren Sie hier: GOURMET | OTS.at

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