Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Kinderrechte stehen im Mittelpunkt von „Frieda - Enkelin des letzten Ritters“ rund um ein neunjähriges Mädchen und seinen Großvater, die Geschichten wie jene über den Ritter Don Quijote nachspielen, am Mittwoch, 4. März, in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk. Zu sehen ist die Produktion des Theaters ASOU für junges Publikum ab 10 und 16 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten bringt „Im Fokus: Internationaler Frauentag“ am Mittwoch, 4. März, ab 18 Uhr bei freiem Eintritt die Improtheatershow „Alles Gute“ des Duos Zieher-Monika sowie am Montag, 9. März, ab 18.30 Uhr die Präsentation des Buches „Wissen als Chance“ der Gynäkologin Dr. Maria Hengstberger. Im Cinema Paradiso Baden wiederum wartet am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr die nächste Runde „Tagebuch Slam“. Nähere Informationen bzw. und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten sowie für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Donnerstag, 5. März, lädt Dirk Stermann ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf zur Vorpremiere seines neuen Kabarettprogramms „20 Spritzer bis Amstetten“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

Ebenfalls am Donnerstag, 5. März, zelebrieren die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt im BRUNO in Brunn am Gebirge „20 Jahre Liebe & Kernöl“; der Kabarettabend beginnt um 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02236/31601-100 und www.bruno.at.

Am Donnerstag, 5. März, veranstaltet auch die Stadtbücherei Krems ab 18 Uhr eine Lesung aus Stefan Frankes Sammlung historischer Beschwerdebriefe namens „Ein bisserl schimpfen, ein bisserl räsonieren" über Wiener Grant und Alltagsärger um 1900. Nähere Informationen, Karten und Anmeldungen unter 02732/801-382, e-mail [email protected] und www.krems.at/buecherei.

Mit „Greifen – Halten – Wachsen: Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung im Sport“ beleuchtet die Universität für Weiterbildung Krems im Vorfeld des Internationalen Frauentags am Donnerstag, 5. März, ab 10.30 Uhr im Audimax der Universität die Geschlechtergerechtigkeit im Sport. Der Eintritt ist frei; Anmeldungen sind erforderlich. Nähere Informationen unter 02732/893-2261 und e-mail [email protected]; Anmeldungen unter https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/ueber-uns/gleichstellung-gender-studies/news-und-veranstaltungen/news/2026/weltfrauentag-2026.html.

Am Freitag, 6. März, wird ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek St. Pölten die in der Literaturedition Niederösterreich erschienene Anthologie „Mein Mostviertel II“ vorgestellt, in der Moritz Franz Beichl, Helmut Dornmayer, Johanna Dürnecker, Milena Michiko Flašar, Thomas Fröhlich, Philipp Hager, Simone Hirth, Cornelia Hülmbauer, Eva Lugbauer, Bernhard Moshammer, Katharina Peham, Sara Schmiedl, Alois Schörghuber, Harald Vogl und Klaus Wieser über ihr ganz persönliches Mostviertel geschrieben haben. Es lesen Philipp Hager, Eva Lugbauer und Klaus Wieser; die Musik steuert Heidelinde Gratzl am Akkordeon bei. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0664/4327973, Wolfgang Kühn, und www.literaturedition-noe.at/mein-mostviertel-ii-lesung-stadtbibliothekstpoelten.

Gelesen wird am Freitag, 6. März, auch in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen, wo Beate Jorda, Astrid Berger und Sophie Reyer ab 19 Uhr das Buch „Pionierinnen und Visionärinnen“ mit inspirierenden Frauenporträts vorstellen. Nähere Informationen und Karten unter 02252/57097, e-mail [email protected] und https://stoehrs-lesefutter.at.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf tritt am Freitag, 6. März, Lukas Resetarits mit seinem Programm „Glück“ auf. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Am Freitag, 6. März, heißt es auch ab 19.30 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, einmal mehr „Der Gast frisst die Knödeln net“, wenn ab 19.30 Uhr in der 68. Ausgabe wieder Geschichten und Anekdoten rund um das Hotel Eder serviert werden. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02842/52955, e-mail [email protected] und www.tam.at.

Am Freitag, 6., und Samstag, 7. März, kehrt Marcos Morau in das Festspielhaus St. Pölten zurück und präsentiert jeweils ab 19.30 Uhr seine düstere Lesart eines der wohl größten Liebesdramen der Literaturgeschichte: In „Romeo + Julia“ tanzt das Opera Ballet Vlaanderen zu Sergej Prokofjews, vom Tonkünstler-Orchester unter der Leitung von Gavin Sutherland gespielter Komposition. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

Getanzt wird am Freitag, 6., und Samstag, 7. März, in St. Pölten auch im Theater des Balletts, wo jeweils ab 19 Uhr „Born to Dance“ in einer Choreografie von Artur Kolmakov die populärsten Tanzstile vom Tango, Swing und Rock’n’Roll bis Contemporary, Broadway Jazz und Afro Jazz auf die Bühne bringt. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail [email protected] und www.europaballett.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten indes gastiert am Freitag, 6., und Samstag, 7. März, jeweils ab 19.30 Uhr Alfred Dorfer mit seinem Programm „Gleich“. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Währenddessen sind im VAZ St. Pölten am Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr sowie am Samstag, 7. März, ab 15 und 19.30 Uhr Thommy Ten und Amélie van Tass mit „Dreifach zauberhaft - Die Las Vegas Show“ zu sehen. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at.

Zusätzlich zu den bereits laufenden Produktionen bringt das „Wortwiege“-Festival unter der Leitung von Anna Luca Krassnigg in den Kasematten Wiener Neustadt diese Woche neu am Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr mit „Reden! Roosevelt / Kennedy / Trump. Visionen und Ängste“ die Antrittsreden dreier sehr unterschiedlicher amerikanischer Präsidenten. Am Samstag, 7. März, öffnet dann um 13.30 Uhr die „Antigone Werkstatt“ ihre Pforten, die in einem zweitägigen Workshop die Prinzipien und Spielregeln der dramatischen Praxis anhand der Tragödie des Sophokles vermittelt; der zweite Teil ist am Samstag, 14. März, ab 13.30 Uhr angesetzt. Nicht zuletzt reflektieren die Literaturwissenschafterin Daniela Strigl und der Kulturwissenschafter Klaus Theweleit im „Salon am Sonntag“ am 8. März ab 11.30 über „Männerphantasien und zornige Frauen“. Nähere Informationen und Karten beim Infopoint Wiener Neustadt unter 02622/373-933 und e-mail [email protected] bzw. e-mail [email protected] und www.wortwiege.at.