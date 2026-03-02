  • 02.03.2026, 15:36:32
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Weitere Programmänderungen in ORF III: Talk „Iran: Regimewechsel oder Chaos?“, dreiteiliger „ORF III Themenmontag“

Ursula Plassnik, Walter Posch und Solmaz Khorsand zu Gast bei Wolfgang Geier in „ORF III AKTUELL Spezial“ – heute ab 20.15 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Der Militäreinsatz gegen den Iran könnte nach Einschätzung von US-Präsident Trump etwa vier Wochen dauern. Wie groß ist die Gefahr eines dauerhaften Kriegs? Wer wird die Führung im Iran übernehmen und was bedeutet der Krieg weltpolitisch und wirtschaftlich? Bei Wolfgang Geier diskutieren dazu heute, am Montag, dem 2. März 2026, um 20.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON Ursula Plassnik (ehem. Außenministerin, ÖVP), Walter Posch (Iran-Experte, Islamwissenschafter, Landesverteidigungsakademie) und Solmaz Khorsand (Journalistin und Autorin).

Auch der anschließende „ORF III Themenmontag“ widmet sich ganz der Eskalation in der Golfregion: Um 21.05 Uhr ist die Dokumentation „Iran: Blutige Repression“ zu sehen, gefolgt vom Film „Wir, die Jugend des Iran“ (21.35 Uhr) über das Leben der jungen und gebildeten Bevölkerung unter einem gewaltigen Unterdrückungsapparat. Den Schwerpunktabend beschließt „Inside Iran: Widerstand gegen die Mullahs“ (22.35 Uhr).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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