Unternehmen energieunabhängig und klimaneutral: Perlinger Gemüse GmbH

Wallern im Burgenland (OTS) -

Perlinger Gemüse setzt gemeinsam mit Burgenland Energie einen weiteren Meilenstein für eine energieunabhängige Wirtschaft im Burgenland.

Mit einer 2,3-MWp-Photovoltaikanlage und geplanter Speicherlösung entsteht in Wallern eines der stärksten betrieblichen Eigenversorgungsprojekte der Region. 92 % Eigenverbrauch zeigen, wie regionale Unternehmen Energiewende und Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich verbinden.

Wir laden Sie herzlich ein zur Projektpräsentation vor Ort.

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Ort: Huldenweg 11, 7151 Wallern im Burgenland

Zeit: Mittwoch, 4. März 2026, 09:30 Uhr

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Teilnehmer:

Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil

Gesellschafter Werner Perlinger

Geschäftsführer Lukas Haider und Patrick Haider

CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma

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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].