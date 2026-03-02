  • 02.03.2026, 15:03:04
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  • OTS0151

Unternehmen energieunabhängig und klimaneutral: Perlinger Gemüse GmbH

MEDIENEINLADUNG: Foto- und Filmtermin

Wallern im Burgenland (OTS) - 

Perlinger Gemüse setzt gemeinsam mit Burgenland Energie einen weiteren Meilenstein für eine energieunabhängige Wirtschaft im Burgenland.

Mit einer 2,3-MWp-Photovoltaikanlage und geplanter Speicherlösung entsteht in Wallern eines der stärksten betrieblichen Eigenversorgungsprojekte der Region. 92 % Eigenverbrauch zeigen, wie regionale Unternehmen Energiewende und Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich verbinden.

Wir laden Sie herzlich ein zur Projektpräsentation vor Ort.

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Ort: Huldenweg 11, 7151 Wallern im Burgenland

Zeit: Mittwoch, 4. März 2026, 09:30 Uhr

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Teilnehmer:

  • Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil
  • Gesellschafter Werner Perlinger
  • Geschäftsführer Lukas Haider und Patrick Haider
  • CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma

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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.burgenlandenergie.at

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