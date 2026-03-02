  • 02.03.2026, 14:13:02
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  • OTS0147

Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer zu aktuellen Energielage

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren, anbei übermitteln wir Ihnen das Statement von Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer zur aktuellen Situation:

"Für Österreich besteht derzeit kein Anlass zur Sorge, unsere Versorgung ist gesichert. Weder der Iran noch die Straße von Hormus sind für unsere unmittelbare Versorgungssicherheit entscheidend. Gleichzeitig ist die heutige Ausgangslage gegenüber dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 eine gänzlich andere und ist mit der damaligen Abhängigkeit nicht vergleichbar: Wir haben keine direkte Abhängigkeit vom Iran und Österreich ist heute in Summe deutlich breiter diversifiziert und damit resilienter aufgestellt.

In welchem Ausmaß sich die Entwicklungen vor allem bei den Preisen für Konsument/innen niederschlagen, werden erst die nächsten Tage seriös zeigen. Die aktuellen Marktentwicklungen sind bei derartigen geopolitischen Spannungen üblich. Wichtig ist die strukturellen Entwicklungen zu beachten und sich nicht auf Grund kurzfristiger Volatilitäten treiben zu lassen. Wir nehmen die Situation ernst und deshalb werde ich, um die Versorgungslage und die Entwicklung von Preisen laufend zu beobachten, im Wirtschaftsministerium eine „Taskforce Versorgungssicherheit“ unter Einbindung von anerkannten Experten und unter anderem der E-Control und dem Lieferketteninstitut ASCII einrichten."

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