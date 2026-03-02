Großer Andrang: ORF startete Volunteers-Casting für den Eurovision Song Contest

Wien (OTS) -

Mehr als 500 Interessierte kamen am Samstag, dem 28. Februar, und Sonntag, dem 1. März 2026, zum Auftakt des großen Volunteers-Castings für den 70. Eurovision Song Contest ins Wiener Funkhaus. Dorthin, wo sich das ESC-Team des ORF seit Herbst auf die größte TV-Unterhaltungsshow der Welt vorbereitet. Für das Großereignis mit bis zu 500.000 Gästen bei den Eurovision-Song-Contest-Events in Wien werden engagierte Volunteers mit Teamgeist und Leidenschaft gesucht.

Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest, eröffnete das Casting mit folgenden Worten: „Heute ist ein unglaublich wichtiger Meilenstein für den Eurovision Song Contest in Wien und an diesem großartigen Casting-Wochenende wird ersichtlich, welche Zugkraft der Event hat und wie viele Menschen dabei sein wollen.“ Gesucht werden laut Lisi Schrenk, Head of Volunteers, „in erster Linie Personen, die die Fankultur des Eurovision Song Contest in sich tragen. Aber eigentlich brauchen wir sie gar nicht mehr suchen, weil alle hier schon so motiviert sind.“

Spürbare Begeisterung im Funkhaus

Das Volunteers-Casting lief in mehreren Stationen ab. Pünktlich um 13.00 Uhr wurden am Samstag die Türen für die erste Gruppe geöffnet. Nach der offiziellen Anmeldung wurde ein Foto erstellt, das für die spätere Akkreditierung verwendet wird. Danach ging es für die angehenden Volunteers weiter zu den Einzelinterviews. Unter den Bewerberinnen und Bewerbern war die Begeisterung für den Event spürbar, das zeigte sich auch an dem vielfältigen Teilnehmerfeld. Sowohl neue als auch bekannte Gesichter, die schon 2015 als Volunteers beim Eurovision Song Contest mitgewirkt haben, waren unter den Bewerbenden. Mehr als 400 ehemalige Volunteers sind noch auf der Community-Plattform aktiv, was zeigt, welchen Stellenwert das gemeinsame Erlebnis vor mehr als zehn Jahren für die Beteiligten eingenommen hat.

In zwei Wochen findet der letzte von drei Casting-Terminen statt. Für diesen haben sich insbesondere all jene beworben, die sich für die Rolle der Delegation Hosts interessieren. Bei diesem Termin werden insbesondere Sprachkenntnisse überprüft, um sich später mit den Delegationen in deren Landessprache unterhalten zu können. Bereits Mitte März treffen die zukünftigen Delegation Hosts auf die offiziellen Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Delegationen.

Bis Anfang April erhalten rund 600 Volunteers ihre Zusage und erfahren, in welchem Bereich sie mitwirken können. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Sie begrüßen u. a. internationale Gäste an den Welcome- und Infodesks, unterstützen Journalistinnen und Journalisten im Media Center und sorgen für einen reibungslosen Ablauf im Backstage-Bereich.

ORF sichtet seit Dezember

Seit Anfang Dezember 2025 ist der ORF auf der Suche nach Volunteers, also freiwilligen Helferinnen und Helferinnen, u. a. in den Bereichen Guest & Delegation Services, Audience & Public Interaction oder Sustainability & Support. Nach einer ersten Anmeldephase mussten die angehenden Volunteers Lebenslauf und Video-Bewerbung abgeben. Zahlreiche beeindruckende Persönlichkeiten haben sich gemeldet, um freiwillig als Unterstützer:innen für gute Stimmung und gelebte Gastfreundschaft dabei zu sein und eine der weltgrößten Musikshows hautnah miterleben zu können. Neben Deutsch und Englisch sprechen die Kandidatinnen und Kandidaten, die nun bei den Castings vertreten waren, 44 weitere Fremdsprachen und decken damit den Großteil der Landessprachen aller teilnehmenden Länder ab. Abgesehen davon waren unter den Bewerberinnen und Bewerbern nahezu alle Berufsgruppen vertreten – von Studierenden bis hin zu Personen in Vorstandspositionen, die sich eigens Urlaub genommen haben, um Teil des Eurovision Song Contest in Wien zu sein. Insgesamt haben sich Interessierte aus mehr als 30 Nationen angemeldet, darunter aus vielen europäischen Ländern, aber auch aus den USA, Kanada und Australien.