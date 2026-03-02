„Report“ über Gleichberechtigung im Schneckentempo und die gläserne Decke im Rathaus

Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 3. März 2026, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Gleichberechtigung im Schneckentempo

Sie ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Leitbetriebs: Die Chefin von Siemens Österreich, Patricia Neumann. Der „Report“ hat sie besucht. Sie führt seit Jahren Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und bleibt eine Ausnahme. Kein einziges ATX-Unternehmen wird von einer Frau geleitet, der Männeranteil in den Vorständen liegt bei 86 Prozent. Expertinnen wie Ulrike Farnik sprechen vom „Peter-Trichter“: Männer fördern Männer, die ihnen ähnlich sind. Strukturelle Hürden und traditionelle Rollenbilder bremsen den Aufstieg vieler Frauen – trotz gleicher Qualifikation. Das Ungleichgewicht zeigt sich auch bei der Karenz: Väter bleiben im statistischen Schnitt nur neun Tage lange zu Hause, Mütter mehr als ein Jahr. Warum kommt die Gleichberechtigung in Österreich nur im Schneckentempo voran – und was müsste sich ändern, damit Geld, Macht und Chancen gerechter verteilt sind? Yilmaz Gülüm und Miriam Ressi sind diesen Fragen nachgegangen.

Die gläserne Decke im Rathaus

„Wenn ich wo hinkomme, fragt man oft: Wann kommt der Bürgermeister?“, erzählt Andrea Feichtinger-Sacherer. Ihre Antwort: „Hallo, ich bin es!“ Die 36-Jährige ist ÖVP-Bürgermeisterin in Kappel am Krappfeld. Sie bekam als erste Bürgermeisterin Kärntens während ihrer Zeit im Amt ein Kind. Anspruch auf Mutterschutz oder Karenz hat sie in ihrem Bundesland nicht. Als eine Art „Plötzlich-Prinzessin-Moment“ beschreibt die 61-jährige Karin Baier ihren Amtseintritt als SPÖ-Bürgermeisterin. Seit zehn Jahren steht sie als erste Frau der niederösterreichischen Gemeinde Schwechat vor. Beide sind Ausnahmen: Der Frauenanteil im Bürgermeisteramt liegt lediglich bei rund zwölf Prozent. Mit welchen strukturellen, politischen und persönlichen Hürden waren beide Bürgermeisterinnen konfrontiert ? Sophie-Kristin Hausberger und Miriam Ressi haben sie für den „Report“ begleitet.

Dazu im Interview mit Eva Linsinger: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner