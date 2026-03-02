ORF im Februar 2026: 40,4 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) -

Die ORF-Sendergruppe erreichte im Februar 2026 mit u. a. den Übertragungen von den Olympischen Winterspielen, dem Wiener Opernball, Fiction-Evergreens wie dem „Bergdoktor“ sowie der aktuellen Berichterstattung einen Marktanteil von 40,4 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,829 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 50,7 Prozent der TV-Bevölkerung.

Damit war der Februar 2026 der marktanteilstärkste seit 12 Jahren, ORF 1 erzielte mit 16,6 Prozent Marktanteil einen Bestwert seit 2015. In der jungen Zielgruppe 12–29 Jahre lag der Marktanteil der ORF-Gruppe bei 39,9 Prozent – das ist ein Bestwert seit 23 Jahren! ORF 1 erreichte in dieser Zielgruppe mit 24,8 Prozent Marktanteil den Topwert seit 2007.

Weitere Key-Facts zum Februar 2026

ORF 1: 2,346 Millionen Seher:innen (16,6 Prozent Marktanteil), ORF 2: 2,868 Millionen Seher:innen (20,8 Prozent MA), ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 43,9 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Opernball: Die Eröffnung“ (12. Februar)

1,370 Millionen Zuschauer:innen, 56 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (2. Februar)

1,280 Millionen Zuschauer:innen, 53 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (19. Februar)

1,180 Millionen Zuschauer:innen, 54 Prozent Marktanteil

„Olympia 26: Abfahrt der Herren“ (7. Februar)

1,088 Millionen Zuschauer:innen, 73 Prozent Marktanteil

„Olympia 26: Abfahrt der Damen“ (8. Februar)

1,052 Zuschauer:innen 67 Prozent Marktanteil

„Olympia 26: Riesenslalom der Herren“, 2. DG (14. Februar)

990.000 Zuschauer:innen, 69 Prozent Marktanteil

„Olympia 26: Riesenslalom der Damen“, 2. DG (15. Februar)

977.000 Zuschauer:innen, 62 Prozent Marktanteil

„Olympia 26: Skispringen der Herren, Superteam-Event“ (16. Februar)

906.000 Zuschauer:innen, 32 Prozent Marktanteil

„Der Bergdoktor“ (25. Februar)

894.000 Zuschauer:innen, 34 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (12. Februar)

857.000 Zuschauer:innen, 47 Prozent Marktanteil

Februar-Topwerte in ORF 1

-- Topquoten für die ORF-Übertragungen von den Olympischen Winterspielen von 6. bis 22. Februar: Insgesamt waren 6,184 Millionen (weitester Seherkreis) live dabei, das sind 82 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren; damit waren die Olympischen Spiele 2026 die insgesamt meistgesehenen der ORF-Geschichte; elfmal wurden dabei mehr als 800.000 Zuschauer:innen erreicht, zweimal mehr als eine Million – bei Marktanteilen von bis zu 85 Prozent in der jungen Zielgruppe 12 bis 29 Jahre.

-- Bis zu 639.000 und durchschnittlich 602.000 Zuseherinnen und Zuseher führte Lilian Klebow am 13. Februar um 20.15 Uhr durch das Opernhaus und präsentierte mit „Alles Opernball“ einen Rückblick auf Stars, Highlights, Aufreger und Glanzlichter des Ball-Ereignisses. Dabei wurde ein Marktanteil von 24 Prozent erreicht.

-- Ausgehend vom Wiener Opernball begrüßte Andi Knoll um 21.05 Uhr in „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“ erstmals prominente Ballgeher:innen am Würstelstand – bis zu 601.000 Zuseher:innen und im Schnitt 557.000 wollten sich das nicht entgehen lassen; die Sendung erreichte einen Marktanteil von 24 Prozent gesamt und 23 Prozent bzw. 24 Prozent in den jungen Zielgruppen (12–29 bzw. 12–49).

-- Zum dritten Mal auf gemeinsame ORF-Landkrimi-Spurensuche schickte Regisseurin Mirjam Unger am 3. Februar Patricia Aulitzky und Dominik Raneburger, die als Duo nach einem „Tod in Tirol“ im Einsatz waren: Bis zu 846.000 und durchschnittlich 810.000 Zuschauer:innen (vorläufige Gewichtung) bei 30 Prozent Marktanteil (12+) waren dabei, als Aulitzky es dabei mit einer komplexen Undercover-Ermittlung bei einer Bande zu tun bekam, die Tirol mit Rauschgift flutet; in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil bei 28 bzw. 21 Prozent.

-- 1,397 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 19 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) waren am 20. Februar bei einer der drei Sendungen von „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ ab 20.15 Uhr dabei. „Die Show“ (20.15 Uhr) verfolgten bis zu 534.000 und im Schnitt 463.000 bei einem Marktanteil von 19 Prozent. „Das Voting“ (22.55 Uhr) ließen sich 477.000 nicht entgehen (29 Prozent Marktanteil). „Die Party“ (23.20 Uhr) feierten 285.000 Zuseher:innen, der Marktanteil erreichte 21 Prozent; erfolgreich war „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ auch beim jungen Publikum mit 38 Prozent (12–29) bzw. 36 Prozent (12–49), die beim Voting dabei waren.

Februar-Topwerte in ORF 2

-- Der „Wiener Opernball 2026“ lockte am 12. Februar bis zu 1,530 Millionen Zuschauer:innen vor die Bildschirme; den Start des glamourösen Abends mit „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“ um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 1,202 Millionen bei einem Marktanteil von 43 Prozent. „Die Eröffnung“ um 21.40 Uhr sahen im Schnitt 1,370 Millionen Zuschauer:innen bei einem Marktanteil von 56 Prozent, in den jungen Zielgruppen (E–49 bzw. E–29) wurden Marktanteile von 47 bzw. 59 Prozent erreicht. „Das Fest“, das anschließend an die „ZIB 2“ zu sehen war, erreichte im Schnitt 708.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 50 Prozent.

-- Insgesamt waren 3,092 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. 41 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) beim Opernball-Abend in ORF 2 und via 3sat in Österreich dabei.

-- Erfolgreich auch mit Staffel 19: Im Schnitt waren 824.000 „Bergdoktor“-Fans bei 29 Prozent Marktanteil (12+) dabei, die Abschlussepisode am 25. Februar begeisterte (vorläufig gewichtet) sogar bis zu 905.000 und durchschnittlich 894.000 (34 Prozent MA 12+) – sie ist somit die meistgesehene Folge seit 2. März 2022.

Februar-Topwerte in ORF III

-- Das Reichweiten-Ranking führt im Februar „Alex Kristian: Jetlag“ vom 17. Februar mit 159.000 Reichweite und 7 Prozent Marktanteil an, vor „Luis aus Südtirol: Die besten Momente“ (ebenfalls 17. Februar) mit 145.000 RW bei 5 Prozent MA und „Niavaranis Faschingsexpress“ (16. Februar) mit 137.000 RW bei ebenfalls 5 Prozent MA.

Streaming-Rekord im Februar

Der Februar wurde – nicht zuletzt dank Olympia – zum Streaming-Rekordmonat. Denn die ORF-Video-Streams verbuchten den bislang absoluten Spitzenwert für einen Einzelmonat insgesamt und übertrafen damit trotz der Kürze des Monats sogar die bisherigen Topwerte vom Jänner 2026: Die Live-Streams und Videos-on-Demand erzielten im Februar in Österreich insgesamt ein Gesamtnutzungsvolumen von 732 Millionen Minuten sowie 151 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 20,7 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) – die stärksten Werte bei allen drei Kennzahlen seit Einführung der Messung im Jahr 2017 (vorläufige Zahlen). Top-Highlight waren dabei die Streams von den Olympischen Winterspielen – so war etwa der Live-Stream vom zweiten Durchgang des Slaloms der Herren mit einer Durchschnittsreichweite von 81.000 sowohl der meistgenutzte der Spiele, als auch Nummer eins im Februar insgesamt, und darüber hinaus auch der bisher stärkste Live-Stream eines alpinen Ski-Bewerbes überhaupt seit Einführung der Messung. Neben dem Sport stießen aber auch Schwerpunkte im Infobereich sowie der Unterhaltungs- und fiktionale Bereich (u. a. mit dem Opernball, „Vienna Calling“, „Willkommen Österreich“, dem „Bergdoktor“ oder dem „Landkrimi: Tod in Tirol“) auf hohes Publikumsinteresse. Die am meisten on demand abgefragte Sendung im Februar war eine „Bergdoktor“-Folge mit einer Durchschnittsreichweite von 81.000. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).