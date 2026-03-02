eFuels sind der Schlüssel zu Versorgungssicherheit und Klimaschutz

Wien (OTS) -

Die massive Verteuerung den Rohölpreise infolge der aktuellen geopolitischen Krisen zeigt schonungslos: Europa und Österreich sind energiepolitisch zu einseitig aufgestellt. Die eFuel Alliance Österreich fordert eine rasche und konsequente Hinwendung zu nachhaltigen synthetischen Kraftstoffen als strategische Säule der Energieversorgung.

Allein auf den Ausbau der heimischen Ökostromproduktion zu setzen, greift zu kurz. Strom ist nicht speicherbar, Netze sind nur begrenzt ausbaubar und viele Bereiche, insbesondere der Verkehr, sind auf flüssige Energieträger angewiesen.

Einseitige Abhängigkeit macht verwundbar

Bei der Versorgung mit Öl und Gas ist Österreich auf singuläre Lieferländer und Transitrouten angewiesen. Europa ist nach Japan am zweitstärksten von Energieimporten abhängig. eFuels ermöglichen eine echte Diversifizierung der Energieimporte.

Die Politik muss ganzheitlich vorgehen, so wie es Ökostrom statt Kohlestrom braucht, müssen flüssige klimaneutrale Fuels die erdölbasierten Produkte Step by Step ersetzen.

eFuels mildern Ölpreisschocks

Je mehr eFuels im Energiemix enthalten sind, desto geringer ist die Abhängigkeit von Preisschocks auf Rohölmärkten. eFuels wirken preisstabilisierend und schützen Haushalte wie Unternehmen vor massiven Kostensteigerungen. Synthetische Kraftstoffe können weltweit dort produziert werden, wo erneuerbare Energie im Überfluss vorhanden ist. Sie lassen sich speichern, transportieren und in bestehender Infrastruktur nutzen. Damit sind eFuels ein entscheidender Baustein für ein resilienteres europäisches Energiesystem.

Zentrale Fakten zu eFuels

eFuels sind klimaneutral, sie können erdölbasierte Produkte funktionsgleich ersetzen.

eFuels stammen aus Ökostrom, der am Ort der Produktion mangels Verbraucher und Netze nicht genutzt werden kann.

eFuels mögen anfänglich teurer sein als herkömmliche Benzin- und Dieselprodukte. Sie sind aber von krisenbedingten Preisausschlägen weniger betroffen und schützen damit die Volkswirtschaft vor Einbrüchen. In Friedenszeiten kann es für alle verwendet werden, und nach dem Markthochlauf wird es günstiger.

Über 270 große eFuel-Produktionen warten derzeit auf Freigabe durch die Investoren.

Mit eFuels verfügt die Politik um ein wesentliches Instrument mehr im Kampf gegen die Erderwärmung.

eFuels sind die bedeutendste Revolution auf dem Gebiet der Energieträger seit der Entwicklung der Verbrennungsmotoren.

Raffinerie können künftig neben Erdöl auch synthetische Öle aus Südamerika und anderen Weltregionen als Rohstoffe beziehen.

eFuels in das Energiesystem zu integrieren, ist ein Gebot der Stunde. Europa muss seine Importe diversifizieren, da sind die eFuels von entscheidender Bedeutung.