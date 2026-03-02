ORF Vorarlberg und Caritas Vorarlberg feiern junges Engagement

Wien (OTS) -

Ob im Verein, in der Nachbarschaft, in der Schule oder im Sozialbereich: Viele junge Menschen übernehmen gerne Verantwortung, entwickeln eigene Initiativen und finden Sinn im Engagement für andere. Mit der Initiative „Das junge Herz Vorarlbergs“ holen ORF Vorarlberg und Caritas Vorarlberg dieses Engagement vor den Vorhang. Auf ORF Radio Vorarlberg werden im März 2026 zahlreiche inspirierende Beispiele vorgestellt. Ein buntes Spektrum verschiedener Projekte soll zeigen, wie sich junge Menschen in Vorarlberg oft leise, aber verantwortungsbewusst und mit großer Wirkung für andere einsetzen.

Einfach melden und Projekt einreichen

Ab Anfang März 2026 können alle Geschichten und Projekte von Jugendlichen aus ihrem Umfeld einreichen. Natürlich sind auch Jugendliche eingeladen, selbst von ihrem Engagement zu erzählen. Das geht ganz einfach per WhatsApp oder telefonisch unter 05572/3830, mittels E-Mail an [email protected] oder online auf https://vorarlberg.ORF.at.

Am 11. März geht es los auf ORF Radio Vorarlberg: Drei Wochen lang werden werktäglich in der Frühsendung „Guten Morgen Vorarlberg (5.00 bis 9.00 Uhr) die Projekte vorgestellt. Alles ist willkommen: Ob Lern- und Nachhilfeangebote, Schulgemeinschaften mit Sozialprojekten oder auch einzelne Jugendliche, die ein eigenes Projekt planen und umsetzen. Im April findet ein großer Danke-Abend im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn statt für all jene Gruppen, Vereine oder Jugendlichen, deren Projekte auf ORF Radio Vorarlberg vorgestellt worden sind. Hier haben die jungen Menschen die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen, Impulse weiterzugeben und einfach zu feiern.

Engagement fördern – Zusammenhalt stärken

Kooperationspartner der Initiative „Das junge Herz Vorarlbergs“ ist die Caritas Vorarlberg. Die Caritas will Menschen ermutigen, sich für andere einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und solidarisches Handeln konkret werden zu lassen. Freiwilliges Engagement ist dabei eine tragende Säule. Haupt- und Ehrenamtliche gestalten Angebote, begleiten Menschen in herausfordernden Lebenssituationen und schaffen Orte der Begegnung. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2026 zum Internationalen Jahr der Freiwilligen für nachhaltige Entwicklung (International Volunteer Year 2026) ausgerufen. ORF Radio Vorarlberg und Caritas Vorarlberg knüpfen mit „Das junge Herz Vorarlbergs“ an diese internationale Initiative an und setzen einen regionalen Schwerpunkt.

Raum für jugendlichen Einsatz

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wenn junge Menschen ihre Zeit, ihre Ideen und ihre Energie in Projekte für andere investieren, erzählt das viel über unser Land. Wir wollen diesen Einsatz nicht nur abbilden, sondern ihm Raum geben, im Programm und im direkten Austausch. ‚Das junge Herz Vorarlbergs‘ ist unsere Einladung, die Geschichten der Jugendlichen zu teilen und ihren Spirit weiterzutragen.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Junges Engagement ist etwas sehr Emotionales. Jugendliche nehmen sich damit als wirksamen Teil der Gesellschaft wahr und ich freue mich sehr, dass wir diese Emotionen sicht- und hörbar machen können.“

Walter Schmolly, Direktor Caritas Vorarlberg: „Zur Lebensqualität in unserem Land tragen freiwillig Engagierte maßgeblich bei. Junge Menschen in ihrem Engagement sichtbar zu machen, ist eine wertvolle Investition in die Zukunft. Dieser Schwerpunkt mit dem ORF Vorarlberg soll möglichst vielen Initiativen Öffentlichkeit und positiven Rückenwind geben.“