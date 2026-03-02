AVISO: PK zur Ukraine-Mission mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer sowie eine kurze Stellungnahme zur aktuellen Lage am Energiemarkt

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Pressekonferenz werden Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und Regierungskoordinator Anzengruber einen Ausblick auf die Wirtschaftsmission geben. Bundesminister Hattmannsdorfer wird darüber hinaus eine kurze Stellungnahme zur aktuellen Lage am Energiemarkt halten.



Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.



Teilnehmende Personen:

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)

Wolfgang Anzengruber, Regierungskoordinator für den Ukraine-Wiederaufbau

Im Anschluss stehen die Gesprächspartner für Fragen zur Verfügung.



Datum:

Dienstag, 03.03.2026 um 10:30 Uhr



Ort:

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Saal IV - 1. Stock; Stubenring 1, 1010 Wien; Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“



Wir bitten um Anmeldung via E-Mail unter [email protected]