FPÖ-Landbauer: Verlierer-Ampel ist Systemversagen auf ganzer Linie

St. Pölten (OTS) -

„Was wir seit einem Jahr erleben, ist kein politischer Neustart, sondern ein Systemversagen auf ganzer Linie. Diese Koalition ist nicht aus Stärke entstanden, sondern aus Angst vor dem Wählerwillen, und genauso schaut auch ihre Politik aus: kraftlos, saftlos und leer“, sagt FPÖ-Landesparteiobmann und Niederösterreichs LH-Stellvertreter Udo Landbauer anlässlich eines Jahres Dreierkoalition.

Landbauer kritisiert eine „Zweckgemeinschaft, die sich an der Macht hält“ und nicht einmal mehr zu dritt eine Mehrheit in der Bevölkerung zustande bringt. Besonders deutlich fällt seine Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung der Koalition aus: „Österreich steht vor enormen Herausforderungen: Teuerung, Migration, Bildungsnotstand und der Abstieg des Wirtschaftsstandortes. Was diese Ampel bietet, sind faule Kompromisse. Es ist nicht das Beste aus drei Welten, sondern ein politischer Notverband, der mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Stabilität wurde den Österreichern versprochen, Chaos haben wir bekommen. Die Regierung ist fertiggefahren.“

Mit Blick auf die anhaltend schlechten Umfragewerte der Regierungsparteien sagt Landbauer: „Statt Verantwortung zu übernehmen, wird bei jedem Thema am kleinsten Kompromiss taktiert, bei dem am Ende alle drei Parteien farblos dastehen. Die Verlierer-Ampel steht sinnbildlich für ein System, das sich selbst wichtiger nimmt als die eigene Bevölkerung, und genau das ist das Problem. Das Motto ‚Gemeinsam gegen den Wählerwillen‘ war von Beginn an zum Scheitern verurteilt“, so Landbauer.

„Wenn es um Österreich und unsere Landsleute geht, dann darf es keine Kompromisse geben. Österreich braucht eine klare Linie statt Dauerstreit und Stillstand. Mit Herbert Kickl als Volkskanzler gibt es die rot-weiß-rote Kraft, die den Willen der Österreicher ins Zentrum rückt und unser Land wieder auf Kurs bringt.“