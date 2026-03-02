AVISO! PK der FPNÖ - EABG: „Turbo“ für Energiewende bedeutet Gemeindeautonomie-Ende

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „EABG (Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz):

‚Turbo‘ für Energiewende bedeutet Gemeindeautonomie-Ende“ mit FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner einzuladen.

Titel: EABG: „Turbo“ für Energiewende bedeutet Gemeindeautonomie-Ende

Redner: FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner

Zeit: Mittwoch, 4. März 2026 n. Chr., 13 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 3. März 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.