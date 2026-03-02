- 02.03.2026, 12:37:03
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AVISO! PK der FPNÖ - EABG: „Turbo“ für Energiewende bedeutet Gemeindeautonomie-Ende
Pressekonferenz am 4. März mit Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „EABG (Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz):
‚Turbo‘ für Energiewende bedeutet Gemeindeautonomie-Ende“ mit FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner einzuladen.
Titel: EABG: „Turbo“ für Energiewende bedeutet Gemeindeautonomie-Ende
Redner: FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner
Zeit: Mittwoch, 4. März 2026 n. Chr., 13 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 3. März 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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