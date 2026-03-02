20 Jahre NÖ Frühjahrsputz: „Wir halten Niederösterreich sauber“

St. Pölten (OTS) -

Der NÖ Frühjahrsputz feiert heuer ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren engagieren sich tausende Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bei der Aktion „Wir halten Niederösterreich sauber“ für eine saubere Umwelt. Die Initiative ist damit die größte Umweltaktion des Landes und ein eindrucksvolles Beispiel für freiwilliges Engagement und gelebten Umweltschutz. Am heutigen Montag informierten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und NÖ Umweltverbände-Präsident Christian Macho im WSZ Pielachtal Nord in Markersdorf an der Pielach über das Jubiläumsjahr, aktuelle Zahlen und Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Littering-Vermeidung.

„Was mich persönlich und uns alle grantig macht, ist, dass sich viele Menschen bücken müssen, nur weil ein paar Idioten – verzeihen Sie den Ausdruck – etwas unachtsam wegwerfen. Genau hier müssen wir ansetzen: Es muss jedem bewusst sein, dass es kein Kavaliersdelikt, sondern eine Verschmutzung der Umwelt ist“, unterstrich Pernkopf bei der Pressekonferenz und dankte zugleich den rund 45.000 Menschen, die sich im Zuge der Aktion jährlich freiwillig engagieren und rund 150 Tonnen Abfall einsammeln.

„Heute starten wir die größte Umweltaktion, die es in Niederösterreich gibt. Jetzt, wo die Temperaturen wieder steigen, gehen viele Menschen spazieren und bewegen sich in der freien Natur. Und es ist für viele – auch für mich – ein Ärgernis, wenn man Müll am Straßenrand, im Wald oder auf der Wiese findet“, so der LH-Stellvertreter. Das ärgere nicht nur ihn: Laut einer aktuellen Studie sei achtlos weggeworfener Müll Ärgernis Nummer eins.

„Müll in der Umwelt ist keine Kleinigkeit, sondern ein Gradmesser dafür, wie wir mit unserer Heimat umgehen. Genau hier setzt die Frühjahrsputzaktion an, die wir seit 20 Jahren gemeinsam mit den Umweltverbänden, den Gemeinden und Vereinen durchführen. Aus Liebe zum Land halten wir Niederösterreich sauber“, führte er aus und sprach von der größten Umweltaktion des Landes mit rund 13.000 Einzelaktionen seit Beginn. In diesem Zusammenhang betonte Pernkopf die „Kraft der kleinen Einheiten vor Ort. Es ist eine Basisbewegung aus der Gesellschaft.“ Allein im Vorjahr hätten sich landesweit 45.000 Freiwillige an 950 Aktionen beteiligt.

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des NÖ Frühjahrsputzes spielen neben den Freiwilligen die regionalen Abfallverbände. Sie unterstützen die Aktionen vor Ort organisatorisch, stellen Sammelmaterialien wie Säcke und Handschuhe zur Verfügung und sorgen anschließend für die fachgerechte Entsorgung der gesammelten Abfälle. „Der Frühjahrsputz funktioniert nur durch das starke Zusammenspiel vieler Beteiligter. Die regionalen Abfallverbände leisten dabei einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung in ganz Niederösterreich“, sagte NÖ Umweltverbände-Präsident Christian Macho. Macho hob zudem die Bewusstseinsbildung als „ganz wesentlichen Aspekt der Aktion“ hervor. So beteiligten sich im Vorjahr 65 Schulen an der Aktion. Besonders betonte er die große Umweltbelastung durch Müll in der Natur und verwies exemplarisch auf Zigarettenstummel, die „tausende giftige Chemikalien enthalten und Böden und Gewässer schwer belasten“.

Zum 20-jährigen Jubiläum der Sammelaktion gibt es heuer ein landesweites Gewinnspiel. Zu gewinnen sind unter anderem E-Mountainbikes, Klima-Jahrestickets, ein iPhone, Ski- und Sommersaisonkarten, Erlebnis- und Freizeitangebote, Übernachtungen bei „Urlaub am Bauernhof“ sowie zahlreiche weitere Preise.

Weitere Informationen: Katharina Wutzl, MA, Leitung Projektmanagement die NÖ Umweltverbände, Tel.: 02742/230060-206, E-Mail: [email protected]