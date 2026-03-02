Ensemo sichert sich EIC-Accelerator-Förderung für Deep-Tech-Innovation in der Landwirtschaft

Tulln (OTS) -

Die Ensemo GmbH konnte erfolgreich eine Förderung im Rahmen des EIC-Accelerator-Programms der Europäischen Kommission einwerben. Das hochkompetitive Förderinstrument gilt als eines der anspruchsvollsten Innovationsprogramme. Gefördert werden dabei europäische Deep-Tech-Unternehmen mit disruptivem Innovationspotenzial, um diese bei der Überführung wissenschaftlicher Durchbrüche in marktfähige Produkte zu unterstützen.

Für Ensemo markiert die Förderung einen zentralen Entwicklungsschritt auf dem Weg zur industriellen Skalierung und internationalen Expansion der über Jahre entwickelten SeedJection™-Technologie. Dabei handelt es sich um eine patentierte Plattformlösung, die es ermöglicht, nützliche Mikroorganismen bei einem Durchsatz von 3.000 Samen pro Sekunde direkt ins Saatgut einzubringen. Die lebenden Mikroorganismen bleiben dabei unbeschädigt und weisen noch ein halbes Jahr nach ihrer Applikation in die einzelnen Samenkörner dieselbe Aktivität auf wie am ersten Tag.

Der Nutzen der Technologie liegt vor allem im agrarökologischen und ökonomischen Bereich. Durch das gezielte Einsetzen biologischer Wirkstoffe in das Saatkorn können Pflanzen von Beginn an optimal unterstützt werden. Dies reduziert den Bedarf an synthetischen Düngern und Pestiziden. Indem sich auf diese Weise die Nährstoffeffizienz der Pflanzen verbessert, steigt auch ihre Widerstandsfähigkeit. Das Resultat: gesündere Pflanzen und höhere Erträge.

Begleitet wurde Ensemo während des mehrstufigen Einreichungs- und Evaluierungsprozesses von EUTEMA Research Services, einem spezialisierten Beratungsunternehmen für europäische Forschungs- und Innovationsförderung. „Diese Förderung bestätigt das wirtschaftliche Potenzial und die ökologische Relevanz unserer Technologie.“, sagt Birgit Mitter, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Ensemo. „Mit der Unterstützung des EIC können wir nun die Industrialisierung gezielt vorantreiben. Die Zusammenarbeit mit EUTEMA Research Services war dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor.“

Auch seitens der Förderexperten wird die Einreichung als herausragendes Beispiel für erfolgreiche Deep-Tech-Transferleistung bewertet: „EUTEMA ist stolz darauf, dieses außergewöhnliche Team im Rahmen eines der wettbewerbsintensivsten EU-Förderprogramme begleitet und zum erfolgreichen Abschluss geführt zu haben“, so das Team von EUTEMA Research Services.

Langfristig verfolgt Ensemo das Ziel, mit SeedJection™ einen neuen technologischen Standard für ressourceneffiziente und klimafreundliche Landwirtschaft zu etablieren.