Danube Private University erweitert Studienangebot im Bereich psychische Gesundheit

Wiener Neustadt (OTS) -

Die Danube Private University (DPU), bislang vor allem für ihre medizinischen und zahnmedizinischen Studiengänge bekannt, erweitert ihr Studienangebot im Bereich psychische Gesundheit. Ab dem Wintersemester 2026 sollen zwei neue Bachelorstudiengänge starten: Psychologie und Psychotherapie.

Mit diesem Schritt reagiert die DPU auf die wachsende gesellschaftliche Bedeutung psychischer Gesundheit sowie auf neue gesetzliche Rahmenbedingungen und Qualitätsanforderungen in Ausbildung und Versorgung.

Die geplanten Bachelorstudiengänge Psychotherapie und Psychologie befinden sich aktuell im Akkreditierungsverfahren. Die Curricula sind bereits vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) in Bezug auf die berufsrechtlichen Anforderungen überprüft worden. Das Psychologiestudium vermittelt wissenschaftliche Grundlagen zur Beschreibung, Erklärung und Erforschung menschlichen Erlebens und Verhaltens. Es bietet eine fundierte Basis für weiterführende Studien und Tätigkeiten im psychologischen Umfeld.

Der geplante Bachelorstudiengang Psychotherapie ist Teil der neu geregelten akademischen Ausbildung im Gesundheitsberuf Psychotherapeutin bzw. Psychotherapeut und verbindet wissenschaftliche Grundlagen mit Praxisnähe, professioneller Haltung und Verantwortung. Der Studienstart ist ebenfalls für das Wintersemester 2026 vorgesehen.

Beide Bachelorstudiengänge sind konsekutiv angelegt. Aufbauend darauf plant die DPU die Einführung entsprechender Masterstudiengänge ab dem Wintersemester 2029, sodass Studierende ihre Ausbildung am Standort langfristig fortsetzen können.

Angeboten werden die Studiengänge in einem hybriden Studienmodell, in dem Präsenzlehre, digitale Live-Formate und strukturierte Selbstlernphasen ineinandergreifen. Über die Digitale Akademie der DPU werden Lehrveranstaltungen, Lernmaterialien, Austauschformate und Prüfungsvorbereitung digital unterstützt – flexibel, aber bewusst nicht anonym.

Inhaltlich verbinden die Studiengänge wissenschaftliche Qualität mit Praxisnähe und persönlicher Begleitung im Studium. Themen wie Digital Health, Patient*innensicherheit und der reflektierte Umgang mit digitalen Technologien sind Teil von Lehre und Forschung an der Universität.

„Psychische Gesundheit stellt eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit dar. Mit den neuen Studiengängen schaffen wir akademische Ausbildungsangebote, die wissenschaftlich fundiert sind und zugleich zeitgemäße Lernformate sowie persönliche Begleitung miteinander verbinden“, so Robert Wagner, Direktor strategische Hochschulplanung, Wissenschaft und Management an der Danube Private University.

Mit der Erweiterung ihres Studienangebots stärkt die DPU ihre Position als akademische Ausbildungsstätte im Gesundheitsbereich und setzt auf klare Strukturen, hohe Qualitätsstandards und Transparenz für Studieninteressierte.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich für aktuelle Updates in die Info-Liste einzutragen, finden Interessierte hier: https://forms.office.com/e/ED2NHZPyT7?origin=lprLink