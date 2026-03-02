Wiener Original meets Wiener Nachwuchstalent: „Stars & Talente“ by Leona König mit Jazz Gitti und Pianistin Soley Blümel

Wien (OTS) -

Ab 8. März 2026 heißt es immer sonntags um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder „Stars & Talente“: In der zweiten Sendetranche der bereits sechsten Staffel der TV-Nachwuchsreihe bringt die Moderatorin und Ideengeberin des Formats, Leona König – ihres Zeichens auch Gründerin des Internationalen Musikvereins für hochbegabte Kinder (IMF) sowie Initiatorin des Klassik-Nachwuchspreises „Goldenen Note“ – wieder Stars von heute und jene von morgen zusammen. Zu Beginn sind das die Wiener Sängerin Jazz Gitti und die 17-jährige Pianistin Soley Blümel. Noch drei weitere Male erhalten dann außergewöhnlich begabte junge Menschen die Chance zu kreativen Begegnungen mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern, bevor die zehnte Ausgabe der aktuellen Staffel die Höhepunkte des Semifinales der „Goldenen Note 2026“ präsentiert.

„Stars & Talente“ am Sonntag, 8. März, 17.55 Uhr, ORF 2 und ORF ON

Wie schon in den Vorjahren handelt es sich bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern, die in der Sendung auf einen „Star“ treffen, in der Regel um die neun Finalistinnen und Finalisten der „Goldene Note“, denen Leona König so ein weiteres Mal eine mediale Bühne bietet. Die aktuelle Sendung macht erstmals eine Ausnahme: Weil Alicia Bleuse ein Stipendium in Spanien antreten durfte, begrüßt König diesmal einen „Stammgast“ – Soley Blümel! Die mittlerweile 17-jährige Pianistin ist die Gewinnerin der „Goldenen Note 2017“, der ersten Ausgabe des Formats, und hat in der Zwischenzeit zahlreiche Auftritte und Aufnahmen – auch mit namhaften Persönlichkeiten wie Lang Lang, Piotr Beczal̸a, Rossen Gergov oder Yury Revich – absolviert. Dass sie diesmal mit Jazz Gitti musizieren wird, hat Soley, die auch Cello spielt, zuerst überrascht, „weil ich ja bei Klassik und Jazz zuhause bin, aber dann war ich sehr neugierig“. Die Wienerin hat das Glück, kein Lampenfieber zu kennen: „Bei mir ist es immer eine Vorfreude!“

In der Sendung begleitet das Mädchen Martha Butbul alias Jazz Gitti bei „A Wunda“ am Klavier, zuvor plaudert Leona König mit der Sängerin noch über deren Werdegang und außergewöhnliche Karriere. „Ich glaube, ich bin schon singend auf die Welt gekommen. Meine Eltern haben das allerdings nicht erkannt – ich habe gar keine Ausbildung bekommen. Bis heute habe ich noch immer Freude auf der Bühne und spiele ganz einfach gern“, so die Künstlerin, die heuer ihren 80. Geburtstag feiert.

Die „Stars & Talente“ der nächsten Ausgaben:

15. März: Bogdan Volkov mit Talent Annalena Klem

22. März: Andreas Ottensamer mit Talent Dylan Russell

29. März: Maddalena Del Gobbo mi Talent Eloisa Aubert