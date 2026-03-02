Zweimal Fußball live im ORF mit WM-Quali der Frauen und ÖFB-Cup-Halbfinale

Wien (OTS) -

Fußball live im ORF: Auf gleich drei hochinteressante Spiele dürfen sich die Fußballfans am Dienstag, dem 3., und am Mittwoch, dem 4. März 2026, freuen. Los geht es am Dienstag mit dem WM-Qualifikationsspiel der Frauen Österreich – Norwegen. ORF 1 überträgt ab 17.45 Uhr. Aus Maria Enzersdorf melden sich Michael Pinter und Viktoria Schnaderbeck, durch die Sendung führt Kristina Inhof.

Am 4. März wird ORF 1 zum Fußball-live-Sender, wenn beide Halbfinalspiele im ÖFB-Cup auf dem Programm stehen. Um 17.45 Uhr melden sich Michael Bacher und Michael Liendl von der Begegnung Salzburg – Altach. Rainer Parisaek und Herbert Prohaska analysieren. Weiter geht es um 20.15 Uhr mit dem zweiten Halbfinale Ried – LASK. Die Kommentatoren sind Dani Warmuth und Roman Mählich, die Analytiker heißen Rainer Pariasek und Helge Payer.

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