Lotto: Dreifachjackpot, am Mittwoch warten 3,6 Mio. Euro im Sechser-Rang

Wien (OTS) -

Die Ziehungen vom vergangenen Sonntag brachten, aus dem Blickwinkel der Gewinnermittlung betrachtet, wieder einmal eine Null-Runde. Es gab also weder bei Lotto noch bei LottoPlus einen Sechser, und auch beim Joker blieb ein Gewinn im ersten Rang aus.

Es war das dritte Mal in Folge, dass es bei „6 aus 45“ keinen Secher gegeben hat, und damit wartet bereits ein Dreifachjackpot, der am Mittwoch ausgespielt wird. Dabei wird es für die „sechs Richtigen“ um rund 3,6 Millionen Euro gehen.

Zwei Spielteilnehmer:innen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und kamen dabei mit minimalem Aufwand zum Gewinn von jeweils rund 64.300 Euro: Ein:e Kärntner:in war dabei nämlich mit nur zwei Tipps auf einem Normalschein erfolgreich, ein:e Steirer:in benötigte gar nur einen einzigen Tipp, der ebenfalls auf einem Normalschein angekreuzt war.

LottoPlus

Da es auch bei LottoPlus keinen Sechser gegeben hat, waren wiederum die Gewinner:innen eines Fünfers die Profiteure der Runde. Auf sie wurde nämlich die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und damit gewannen 87 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 3.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker hat es zum zweiten Mal in Folge keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben, und somit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot. Für all jene, die dann „Ja“ zur richtigen Joker Zahl sagen, geht es um einen Gewinntopf mit rund 600.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 1. März 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen