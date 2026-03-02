Reminder: Einladung zur Pressekonferenz zum neuen „Programm für Forschung und Entwicklung 2026-2030“ im BMLUK

Wien (OTS) -

Das BMLUK geht neue Wege bei der Forschung. Mit dem Programm für „Forschung und Entwicklung 2026-2030“ werden aktuelle Schwerpunkte für eine praxisnahe und wirkungsorientierte Ressortforschung gesetzt. Im Fokus stehen Themen wie Klimawandelanpassung, Kreislaufwirtschaft oder Ernährungssicherheit. Bei einer Pressekonferenz stellen Bundesminister Norbert Totschnig und die Rektorin der BOKU University Eva Schulev-Steindl das neue Programm vor und informieren über die Forschungsaktivitäten des BMLUK.



Wann: 3.3.2026, 10:00 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Teilnehmer:

Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft Eva Schulev-Steindl, Rektorin BOKU University

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Dienstag-Früh.