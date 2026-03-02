Zukunftsfähige Geschäftsideen gesucht: Start zum 25. RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis

St. Pölten (OTS) -

„Zukunftsfähige Ideen bringen unser Land voran, und genau dort setzt unser RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis an. Wir brauchen Ihre Geschäftsidee!“ motiviert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Einreichung beim Jubiläums-Wettbewerb. Zum 25. Mal sucht RIZ UP, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, die besten und spannendsten Geschäftsideen. Eingereicht werden kann in vier Kategorien: innovativ, regional, digital, ökologisch.

„Das Interesse am RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis ist seit Jahren ungebrochen groß“, freut sich die Geschäftsführerin von RIZ UP, Petra Patzelt. „Jedes Projekt wird von der Jury bewertet, und dieses Feedback ist für alle Geschäftsideen wertvoll.“ Der Wettbewerb steht Ideen aus allen Bereichen offen, die wirtschaftlich in Niederösterreich umgesetzt werden (wollen).

„Niederösterreich ist ein Unternehmerland mit großartigen Geschäftsideen. Ideen, die sich einem Wettbewerb stellen und dann von der Jury ausgezeichnet werden, sind oft noch erfolgreicher. Daher macht es Sinn, dabei zu sein!“ so Mikl-Leitner.

Eingereicht werden kann bis 26. April 2026; die Prämierung der besten Geschäftsideen wird am 21. September im Conference Center Laxenburg stattfinden.

Nähere Informationen bei RIZ UP unter 0676/883261106, Manuela Hofer, e-mail [email protected] und www.riz-up.at/genius.