  • 02.03.2026, 09:30:32
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  • OTS0043

OLEX.26: Länderübergreifende Katastrophenschutzübung

Medieneinladung

Salzburg/Tirol (OTS) - 

Bei der organisations- und länderübergreifenden Übung "OLEX.26" üben die Länder Salzburg und Tirol gemeinsam mit Einsatzorganisationen das Vorgehen im Katastrophenfall. Neben einer Übung der Einsatzstäbe mit einer fiktiven Extremwettersituation als Übungsszenario wird bei der Realübung ein Hubschrauberabsturz mit Lawinenabgang simuliert: Zu sehen sind unter anderem brennende Hubschrauberwracks und Einsatzkräfte, die sich zu Verletzten abseilen müssen.

Bei der Pressekonferenz im Vorfeld geben Innenminister Gerhard Karner gemeinsam mit Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Landeshauptmann Anton Mattle sowie Peter Schinnerl, Militärkommandant von Salzburg, und Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol, Einblicke in die Übung sowie das gemeinsame Vorgehen bei Krisen und Katastrophen. Im Anschluss an die Pressekonferenz können Medienvertreterinnen und Medienvertreter der Realübung beiwohnen und diese vor Ort im Gelände mitverfolgen.

Ablauf Medientermin

  • 11 Uhr: Pressekonferenz im Waldlager (Parkmöglichkeiten direkt vor dem Waldlager)
  • Circa 12.15 Uhr: Transport mit Shuttle des Bundesheers zum Schauplatz der Realübung (Zufahrt mit dem eigenen Fahrzeug nicht möglich; festes Schuhwerk wird benötigt)
  • Circa 13.30 Uhr: Ende der Übung und Rücktransport mit Shuttle des Bundesheers zum Waldlager

OLEX.26: Länderübergreifende Katastrophenschutzübung

Datum: 06.03.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Truppenübungsplatz Hochfilzen
Schüttachstraße 1
6395 Hochfilzen
Österreich

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Telefon: +43 662 8042-2156
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[Freitag, 06.03.2026, 11:00]

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