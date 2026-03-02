METRO Österreich ist zum Jubiläumsjahr neuerlich als Leitbetrieb zertifiziert

Vösendorf (OTS) -

METRO Österreich darf sich im Jubiläumjahr über eine besondere Auszeichnung freuen. Das Unternehmen wurde erneut als Leitbetrieb zertifiziert und trägt damit weiterhin das renommierte Qualitätssiegel von Leitbetriebe Austria. Unterstrichen werden damit eine nachhaltige Unternehmensstrategie, Innovationskraft sowie das klare Bekenntnis zu sozialer und ökologischer Verantwortung. Pünktlich zum heutigen 55. Geburtstag des Großhändlers – der erste METRO Großmarkt wurde am 2. März 1971 in Vösendorf eröffnet – wird heute an allen 16 Großmärkten und dem METRO Lieferdepot mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefeiert.

Qualität, Sortimentsvielfalt und Innovationskraft

Was einst als klassischer Cash & Carry-Markt begann, hat sich über Jahrzehnte hinweg zu einem führenden Großhändler mit verschiedenen Vertriebskanälen, Services und zahlreichen Lösungen, die der Gastronomie den Arbeitsalltag erleichtern, entwickelt. Diese Transformation ist eng mit der sogenannten sCore-Strategie verbunden, die das Unternehmen konsequent auf das wachstumsstarke Großhandelsgeschäft ausrichtet. Im Zentrum der sCore-Strategie steht die Kernkundengruppe HoReCa (Hotels, Restaurants, Caterer). METRO versteht sich dabei nicht nur als Lieferant, sondern als langfristiger Partner der Gastronomie. Ziel ist es, gemeinsam mit diesen professionellen Kundinnen und Kunden zu wachsen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und sie ganzheitlich entlang der Wertschöpfungskette zu unterstützen, mit einem klar definierten Multichannel-Ansatz: Das stationäre Großhandelsgeschäft (Cash & Carry) bleibt die Basis und bietet insbesondere kleinen und mittelständischen Gastronomiebetrieben maximale Flexibilität beim Einkauf. Ergänzend dazu gewinnt die Belieferung (Food Service Distribution, FSD) strategisch an Bedeutung, da sie den Kundinnen und Kunden planbare, effiziente und zeitsparende Lösungen bietet. Der Online-Marktplatz erweitert dieses Ökosystem digital und schafft zusätzliche Sortimentsbreite sowie datenbasierte Services.

Diese konsequente Weiterentwicklung vom reinen Selbstbedienungsgroßhandel hin zu einem integrierten, technologiegestützten Multichannel-Großhändler unterstreicht die Zertifizierung als Leitbetrieb Austria, indem sie Innovationskraft, nachhaltiges Wachstum und klare Kundenorientierung im österreichischen Großhandel beispielhaft vereint.

„Die erneute Zertifizierung als Leitbetrieb Austria unterstreicht unsere langfristig Ausrichtung“, betont Frank Jäniche, Director Sales and Operations von METRO Österreich, der das Zertifikat von Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria in der Vorwoche bei METRO Vösendorf entgegengenommen hat. „Sie ist Anerkennung unserer Wachstumsstrategie sCore und der umfassenden Modernisierungen und Entwicklungen, die wir auch im vergangenen Jahr umgesetzt haben, um METRO noch mehr zukunftsfit für die Gastronomie aufzustellen. Sie bestätigt aber auch unseren Anspruch, nicht nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kundinnen und Kunden sowie für die Gesellschaft zu übernehmen.“

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen seit mehr als einem halben Jahrhundert, was Verlässlichkeit, Qualität und echte Kundennähe im Großhandel wirklich bedeuten“, betont auch CEO Thierry Guillon-Verne. „Ihnen gilt daher mein besonderer Dank ebenso wie unseren Geschäftspartnern und Kundinnen und Kunden. Das Jubiläumsjahr bietet viele Gelegenheiten, auf gemeinsame Erfolge zurückzublicken und gleichzeitig den Weg in eine erfolgreiche Zukunft aktiv zu gestalten.“

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich 16 Großmärkte sowie ein Lieferdepot. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.300 Vollzeitarbeitskräfte, davon rd. 130 Lehrlinge. Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 37.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet, davon knapp 4.000 „Regionah“-Produkte. Seit 2017 setzt das Unternehmen auf Elektromobilität in der Zustellung und bei Dienstfahrzeugen. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo am 2. März 1971 nicht nur der erste METRO Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde. Das Unternehmen ist als Leitbetrieb zertifiziert, da sich METRO zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennt. „Nachhaltig Handeln“ ist einer der Unternehmensgrundsätze. METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete METRO Österreich einen Umsatz von 914 Mio. Euro. https://www.metro.at

METRO ist ein international führender Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Groß-handelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen – alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. „Nachhaltig Handeln“ ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 32,4 Mrd. Ꞓ. https://www.metroag.de/de