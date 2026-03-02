Rauriser Literaturtage 25. – 29. März 2026: Wenn Worte Berge versetzen

Rauris (OTS) -

Die 55. Rauriser Literaturtage verwandeln das idyllische Raurisertal im Salzburger Land vom 25. bis 29. März 2026 in ein Mekka der deutschsprachigen Literatur.

Seit 1971 kommen Autorinnen, Autoren und Literaturbegeisterte in das historische Mesnerhaus der Marktgemeinde Rauris, um Texte, Meinungsaustausch und neue literarische Impulse hautnah zu erleben. Das Festival bietet literarische Lesungen mit prominenten Stimmen und spannenden Newcomern, intensive Künstlergespräche und moderierte Gesprächsrunden. Umrahmt wird das abwechslungsreiche Programm mit Workshops, Schullesungen sowie Formaten wie Rauris.Lyrik, Spoken Word und literarischen Spaziergängen in die Bergwelt.

Die Literaturtage auf einen Blick:

Festivalzeitraum: Mittwoch, 25. März bis Sonntag, 29. März 2026

Mittwoch, 25. März bis Sonntag, 29. März 2026 Leitthema 2026: „Lieben“ (Freundschaft, Empathie und menschliche Beziehungen)

„Lieben“ (Freundschaft, Empathie und menschliche Beziehungen) Orte: tägliche Veranstaltungen im Mesnerhaus im Ortszentrum von Rauris.

Am 26.03. Lesungen & Gespräche ab 17 Uhr auf der Heimalm (Mittelstation Hochalmbahn). Auffahrt mit der Bahn ab 15 Uhr, kostenloses Ticket an der Kassa

tägliche Veranstaltungen im im Ortszentrum von Rauris. Am 26.03. Lesungen & Gespräche ab 17 Uhr auf der (Mittelstation Hochalmbahn). Auffahrt mit der Bahn ab 15 Uhr, kostenloses Ticket an der Kassa Rauriser Literaturpreis 2026 geht an: Sophie Hunger

Sophie Hunger Förderungspreis 2026 geht an: Andreas Neuhauser

Andreas Neuhauser Eintritt: Alle Veranstaltungen des Festivals finden bei freiem Eintritt statt!

Die Rauriser Literaturtage sind mehr als ein Lese-Festival: Sie verbinden literarische Tiefe mit atemberaubender Berglandschaft und schaffen einen Ort für Begegnung, Austausch und kulturelle Reflexion. www.rauriser-literaturtage.at

55. Rauriser Literaturtage

Die 55. Rauriser Literaturtage verwandeln das idyllische Raurisertal im Salzburger Land vom 25. bis 29. März 2026 in ein Mekka der deutschsprachigen Literatur.

Datum: 25.03.2026 - 29.03.2026

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Mesnerhaus Rauris & Heimalm Mittelstation Hochalmbahn

Kirchweg 3

5661 Rauris

Österreich

URL: https://www.rauriser-literaturtage.at