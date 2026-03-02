  • 02.03.2026, 08:13:32
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  • OTS0017

Produktwarnung - ALMA Organic Babycare Baby & Kids Suncream 50 (Charge L9998)

Wien (OTS) - 

ALMA Babycare GmbH informiert über eine behördlich angeordnete Produktwarnung betreffend folgendes Produkt:

ALMA Organic Babycare Baby & Kids Suncream 50
Charge: L9998

Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurde festgestellt, dass die gemessene Sonnenschutzleistung nicht dem ausgelobten Lichtschutzfaktor 50 entspricht.

Das Produkt wurde daher als nicht konform mit Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 bewertet.

Verbraucherinnen und Verbraucher werden gebeten, das Produkt der genannten Charge nicht weiter zu verwenden.

Das Produkt wurde seit Oktober 2025 nicht mehr in Verkehr gebracht und befindet sich aktuell nicht im Sortiment. Verbraucherinnen und Verbraucher, die noch Packungen der Charge L9998 besitzen, werden gebeten, sich unter [email protected] zu melden.

ALMA Babycare GmbH
Kohlmarkt 16/1/18
1010 Wien

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