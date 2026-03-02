Hochschule Campus Wien: Department Gesundheitswissenschaften rückt Queerness, Regretting Motherhood und Trauma in den Fokus

Wien (OTS) -

Die Vortragsreihe Campus Lectures der Hochschule Campus Wien bietet regelmäßig ein Forum für aktuelle gesellschaftliche und wissenschaftliche Fragestellungen. Im Frühjahr 2026 setzt das Department Gesundheitswissenschaften innerhalb dieser Reihe einen thematischen Schwerpunkt auf sensible und oft tabuisierte Aspekte im Gesundheitswesen: Queerness, Regretting Motherhood und Trauma.

Queer-friendly Healthcare

Wann: 3. März 2026, 17.30-19.00 Uhr

Wo: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 232, Raum H.-2.02

Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen hier.

Kann Gesundheitsversorgung alle erreichen? Ausgehend von zentralen Konzepten wie queer, LGBTQIA+ und FLINTA werden im Vortrag gesellschaftliche und gesundheitliche Perspektiven miteinander verknüpft: Was bedeutet Diversität im Gesundheitswesen? Welche strukturellen Barrieren bestehen für queere Personen und wie lassen sie sich abbauen? Und wie können Gesundheitsberufe Normvorstellungen reflektieren und diskriminierungssensibel handeln? Neben theoretischen Grundlagen werden aktuelle Entwicklungen vorgestellt – von internationalen Beispielen bis hin zu Perspektiven aus der Community.

Regretting Motherhood – wenn Mütter bereuen

Wann: 5. März 2026, 17.30-19.00 Uhr

Wo: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 226, Festsaal B.E.02

Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen hier.

Viele gesellschaftliche Narrative rund um Mutterschaft funktionieren über Idealbilder: Glück, Erfüllung, Selbstverwirklichung. Was aber, wenn Lebensrealitäten ambivalent sind? Wenn Mütter nicht ausschließlich positive Gefühle erleben, sondern mit Erwartungsdruck, Rollenkonflikten und innerer Zerrissenheit kämpfen? Wiebke Schenter, Autorin und Content Creatorin unter dem Namen @piepmadame, liest aus ihrem Buch „Ich liebe meine Kinder, aber...“ mit anschließender Diskussion.

Trauma-sensibles Denken und Handeln im Gesundheitsbereich

Wann: 15. April 2026, 17.00-18.30 Uhr

Wo: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 232, Raum H.E.17

Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen hier.

Traumatische Erlebnisse und posttraumatische Belastungen sind in Krankenhäusern und ambulanten Gesundheitseinrichtungen wichtige, oft unterschätzte Themen. Betroffen sind sowohl Patient*innen als auch Gesundheitsfachkräfte. Letztere begleiten häufig traumatisierte Menschen sowie deren Angehörige und sind damit belastenden Situationen ausgesetzt. Die Campus Lecture will Fachkräfte und Interessierte für dieses Thema sensibilisieren und umfassend informieren.

Alle Health Professionals unter einem Dach

Als einzige Fachhochschule in Österreich bildet die Hochschule Campus Wien im Department Gesundheitswissenschaften alle sieben gesetzlich geregelten, gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheitsberufe aus – Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, Physiotherapie und Radiologietechnologie – sowie Hebammen. Interprofessionelle Zusammenarbeit und eine offene gesellschaftliche Haltung sind gelebte Werte. Studierende erwerben in einer top ausgestatteten Lehr- und Lernumgebung sowohl hohe fachliche als auch sozial-kommunikative Kompetenzen. Absolvent*innen steigen bestens vorbereitet in ihren Beruf ein.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom