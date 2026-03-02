Neuer Elektro-Kleintransporter Hudson eBuddy schon ab 14.900 € netto erhältlich

Kammersdorf (OTS) -

Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Industrie, Logistik, Gewerbe, Kommunen – die Einsatzbereiche des wendigen und robusten Kleintransporters sind vielseitig und beliebig erweiterbar. Mit einer umfassenden Serienausstattung, langjährigen Garantien und perfektem Service ist der Hudson eBuddy bereits im Fachhandel erhältlich. Am 25. und 26. März 2026 wird das E-Fahrzeug zudem auf der Messe „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf präsentiert.

Der neue eBuddy des chinesischen Mobilitätsspezialisten Hudson EV sorgt in Europa mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis für Aufsehen. So ist der günstige Elektro-Kleintransporter bereits ab 14.900 Ꞓ in der Pritschen-Variante und ab 15.900 Ꞓ mit einer Cargo-Box (jeweils exklusive Umsatzsteuer) in Deutschland und Österreich sowie in zahlreichen anderen Ländern erhältlich.

Der Vertrieb an den Fachhandel – und somit auch die rasche Ersatzteillieferung binnen 24 Stunden über das europäische Zentrallager – läuft über die österreichische HOLVEX Handels GmbH. Die Gesellschaft gehört zur Heinzl-Gruppe, einem etablierten Vertriebsprofi mit Sitz in Kammersdorf nahe Wien, welche auch als Horwin Europe GmbH für den Europa-Vertrieb der bekannten Elektro-Motorräder von Horwin verantwortlich zeichnet.

Was ist das Besondere am Hudson eBuddy? Der Zweisitzer ist kompakt gebaut, bietet Platz für bis zu zwei Europaletten, hat jede Menge Extras mit an Bord und ist sehr günstig in der Anschaffung und im Betrieb. Für das Lenken des E-Fahrzeuges reicht ein Autoführerschein.

Der Kleintransporter wird am 25. und 26. März 2026 auch beim Fuhrparkmanager-Event „Flotte! Der Branchentreff“ auf der Messe Düsseldorf vorgestellt. HOLVEX ist dabei auf Stand D46 (Halle 5+6) vertreten. Mehr auf www.derbranchentreff.de

Eckdaten zum Hudson eBuddy

Verkauf und Service über den Fachhandel

Serienausstattung mit Klimaanlage, Rückfahrkamera, elektrischen Fensterhebern, Funkschlüssel, Halogenscheinwerfern, Nebelschlussleuchten, CCS2 Ladeanschluss, USB-Anschluss und zentralem Bedienfeld

100 % elektrisch und emissionsfrei

Lithium-Eisenphosphat-Akku mit 15,4 kWh Akku-Kapazität

Ladezeit 8 Stunden über Wallbox oder öffentliche Ladestation

Reichweite bis zu 150 km

Max. Geschwindigkeit 71km/h

Farben: Weiß, Blau, Grün

Max. Zuladung bis 850 kg

Platz für 2 Europaletten

Ladefläche Pritsche: 2015 mm Länge, 1400 mm Breite, 320 mm Höhe

Abmessungen Cargobox: 2045 mm Länge, 1420 mm Breite, 1195 mm Höhe und 3,47 m³ Volumen

Zweiflügelige Hecktüren bei Cargo-Variante lassen sich bis 270° öffnen und arretieren

Fahrzeuggarantie 2 Jahre oder 50.000 km

Akkugarantie 5 Jahre oder 150.000 km

Wo ist der Hudson eBuddy einsetzbar?

Landwirtschaft: Ob bei täglichen Aufgaben rund um den Hof, bei Transportarbeiten auf dem Feld oder im forstwirtschaftlichen Einsatz – der eBuddy überzeugt mit robuster Technik und praktischer Vielseitigkeit.

Bauwirtschaft: Mit seinem kompakten Aufbau und der hohen Zuladung unterstützt der eBuddy reibungslose Abläufe auf der Baustelle und senkt die Betriebskosten.

Kommunen: Vom Winterdienst bis zur Abfallentsorgung – der eBuddy übernimmt verschiedenste Aufgaben im kommunalen Alltag.

Industrie: Kompakt, wendig und emissionsfrei eignet sich der Kleintransporter ideal für die vielfältige Aufgaben des innerbetrieblichen Transports.

Logistik & Gewerbe: Der Hudson eBuddy ist ideal für den Einsatz am Betriebsgelände oder für Lieferungen und den Transport auf den letzten Metern – auch für den Koffertransport bei Hotels.

Fotos und Ansprechpartner auf www.ots.at/pressemappe/1001030/holvex-handels-gmbh

Mehr Informationen und Händlersuche auf www.hudsonev.at

Über Hudson EV & Heinzl-Gruppe

Hudson Automotive ist ein chinesischer Hersteller von Nutzfahrzeugen und an der Börse von Hong Kong gelistet. Unter der Marke Hudson EV werden Elektro-Kleintransporter produziert. Für den Vertrieb in Europa zeichnet die österreichische Heinzl-Unternehmensgruppe mit ihrer HOLVEX Handels GmbH in Kammersdorf verantwortlich. Das Zentrallager liegt nördlich von Wien, wodurch eine schnelle Ersatzteilversorgung in Europa gewährleistet ist.