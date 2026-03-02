BMWET stärkt Fachkräfteoffensive: Skills Schecks treiben Qualifizierung in Schlüsseltechnologien voran

Wien (OTS) -

Mit den Skills Schecks 2026 unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) Unternehmen gezielt bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ziel ist es, Fachkräfte für die digitale und ökologische Transformation zu qualifizieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich nachhaltig zu stärken. Die Ausgestaltung der Förderung folgt dabei bereits klar den industriepolitischen Prioritäten der Industriestrategie 2035. Die operative Abwicklung erfolgt durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG.

„Wer Schlüsseltechnologien im Land entwickeln will, muss auch die Kompetenzen im Land aufbauen. Mit den Skills Schecks investieren wir gezielt in Fachkräfte, senken Weiterbildungshürden für Betriebe und setzen einen zentralen Baustein der Industriestrategie 2035 konsequent um“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Die Skills Schecks richten sich an Unternehmen mit Niederlassung in Österreich, insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Gefördert werden externe Weiterbildungsmaßnahmen, die einen Beitrag zur digitalen Transformation oder zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten. Weiterbildungsmaßnahmen mit klarem Bezug zu Schlüsseltechnologien der Industriestrategie werden dabei besonders adressiert.

Im Fokus stehen Weiterbildungen in den neun Schlüsseltechnologien und Stärkefeldern der Industriestrategie 2035 – darunter Künstliche Intelligenz und Dateninnovation, Chips und elektronische Komponenten, fortgeschrittene Produktionstechnologien und Robotik, Quantentechnologie und Photonik, fortgeschrittene Werkstoffe, Life Sciences und Biotechnologie, Energie- und Umwelttechnologien, Mobilitätstechnologien sowie Weltraum- und Luftfahrttechnologien.

Mit den Skills Schecks werden bis zu 50 Prozent der förderbaren externen Weiterbildungskosten übernommen. Pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter kann ein Skills Scheck in Höhe von maximal 5.000 Euro gefördert werden, pro Unternehmen können bis zu fünf Skills Schecks beantragt werden. Der Förderzeitraum beträgt bis zu 18 Monate. Die Antragstellung muss spätestens vier Wochen vor Kursbeginn erfolgen.

„Gerade für kleine und mittlere Unternehmen stellen Investitionen in Weiterbildung häufig eine Herausforderung dar. Mit den Skills Schecks senken wir diese Hürde und ermöglichen es KMU, gezielt Kompetenzen in Zukunftstechnologien aufzubauen und Innovationen rascher in die Anwendung zu bringen“, sagt FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth.

Für die branchen- und technologieoffene Ausschreibung steht ein Gesamtbudget von 4 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Einreichung ist vom 2. März 2026 bis 15. Dezember 2026 (12:00 MEZ) laufend möglich. Bei Ausschöpfung der Mittel wird die Ausschreibung vorzeitig geschlossen.

Detaillierte Informationen zur Ausschreibung und Einreichung:

www.ffg.at/ausschreibungen/SkillsSchecks2026