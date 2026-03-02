  • 02.03.2026, 08:00:13
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Mozart in Company: Ein Klangteppich der Klassik

Wien (OTS) - 

Das dynamische Ensemble unter der Leitung von Traude Fritz (Alto), das sowohl aus jungen als auch junggebliebenen Künstlern besteht, präsentiert einen faszinierenden musikalischen Streifzug, der sich über fast 300 Jahre klassischer Musik erstreckt.

Die Geigerin Maja Anna Famula und der Pianist Marek Kudlicki kommen aus Polen, während die „Klarinettenzwillinge“, Sonia und Veronika Lehrhuber, sowie Traude Fritz selbst, aus Österreich stammen. Hervorzuheben wäre in diesem Zusammenhang die aussergewöhnlich timbrierte Gesangsstimme von Frau FRITZ, welche sie zu dieser Art von Repertoire befähigt. Mit dem Titel „Mozart in Company“ wird nicht nur das Mozartjahr gewürdigt, sondern auch die Vielfalt der klassischen Musik in ihrer ganzen Pracht gezeigt – von den Arie Antiche bis zur Belle Époque (Spätromantik).

Karten bei der Abendkasse sowie bei CULTURALL, Eventjet, Ticket.IO und Eventbrite

Mozart in Company: Ein Klangteppich der Klassik

Timeless Classics – 300 Jahre klassische Musik

Datum: 24.03.2026, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Festsaal der Bezirksvorstehung Landstrasse
Karl Barromäus-Platz 3
1030 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Traude Fritz
Telefon: 0660/3876680
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 24.03.2026, 18:30]

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