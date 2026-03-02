ZTE präsentiert Full-Stack-KI-Innovationen auf dem MWC Barcelona 2026 und gestaltet die intelligente Zukunft

Vienna (OTS) -

Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter integrierter Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, nimmt vom 2. bis 5. März am MWC Barcelona 2026 unter dem Motto „Creating an Intelligent Future“ teil.

Im Rahmen der Strategie „All in AI, AI for All“ präsentiert ZTE die neuesten Fortschritte seiner weiterentwickelten Strategie „Connectivity + Computing“ und arbeitet gemeinsam mit globalen Partnern an einer offenen, sicheren und inklusiven digitalen Zukunft.

Der Messestand von ZTE befindet sich in Halle 3, Stand 3F30, Fira Gran Via, wo das Unternehmen modernste Lösungen und Produkte vorstellt – darunter KI-native Konnektivität, energieeffiziente intelligente Recheninfrastruktur sowie innovative Smart-Home- und Endgeräte für den privaten und mobilen Einsatz.

Umfassendes KI-Portfolio in vier zentralen Bereichen

Auf dem diesjährigen MWC zeigt ZTE die umfassende Integration von KI und IKT in vier Ausstellungsbereichen: AI Agentic Connectivity, AI-Cloud, AI Home und Smart Personal Devices. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Infrastruktur über Architekturdesign bis hin zur kommerziellen Anwendung – und präsentiert ein ganzheitliches Portfolio für digitale Intelligenz.

Im Bereich AI Agentic Connectivity nutzt ZTE eine KI-native Netzarchitektur, um leistungsfähige und effiziente Mobilfunknetze zu ermöglichen, autonome Netzwerke der Stufe L4 voranzutreiben und neue Monetarisierungsmöglichkeiten durch die Integration von KI und Konnektivität zu erschließen.

Im Bereich optischer Netze begleitet ZTE-Netzbetreiber entlang einer klar definierten dreistufigen Entwicklung: von der Glasfasererschließung über vollständig optische Netze bis hin zu KI-gestützten optischen Netzen. Ziel ist es, durch optimierte Investitions- und Betriebskosten, verbesserte Nutzererfahrung und neue Serviceangebote nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Die HI-NET-Lösung mit integrierter 1,6-Tbps-Übertragung und KI-Rechenleistung bildet dabei eine leistungsfähige Grundlage für zukünftige intelligente Netze.

Für Campus- und Unternehmensnetze hat ZTE unter anderem das branchenweit erste 5-in-1-50G-PON-Service-Gateway sowie FTTR-Gateways für Unternehmen vorgestellt, die Konnektivität, Sicherheit, Rechen- und Speicherfunktionen integrieren. Damit können Netzbetreiber ihr Angebot über reine Glasfaseranschlüsse hinaus zu umfassenden intelligenten Netzlösungen erweitern.

Zur Unterstützung effizienter Netzbetriebsprozesse bietet ZTE zudem die von TM Forum zertifizierte autonome Netzwerklösung AIR Net, die auf einer offenen und modularen Architektur basiert und Betreibern hilft, Betriebskosten zu senken und neue Umsatzpotenziale zu erschließen.

AI Cloud als Grundlage der digitalen Transformation

Die AI Cloud bildet eine zentrale Grundlage für digitale Intelligenz. Die modulare Rechenzentrumslösung Elastic AIDC ermöglicht eine bis zu 40 % schnellere Implementierung im Vergleich zu herkömmlichen Rechenzentren. Fortschrittliche Kühlungstechnologien und ein 800-V-Stromversorgungssystem verbessern die Energieeffizienz um bis zu 25 %.

Im Bereich der Recheninfrastruktur kombiniert ZTE Netzwerk- und Computing-Design sowie Hard- und Softwareintegration, um leistungsfähige und wirtschaftliche KI-Infrastrukturen bereitzustellen.

Für Unternehmen bietet ZTE mit Co-Claw einen sicheren, integrierten KI-Agenten, der Arbeits-, Entwicklungs- und Betriebsprozesse unterstützt und die Produktivität steigert.

Darüber hinaus engagiert sich ZTE für nachhaltige digitale Lösungen, insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen, um den Zugang zu digitalen Ressourcen und KI-Technologien weltweit zu verbessern. Mit Aktivitäten in mehr als 160 Ländern verfügt das Unternehmen über umfassende internationale Erfahrung und starke Umsetzungskompetenz.

Führende Position im Bereich Smart Home und Endgeräte

Im Bereich AI Home zählt ZTE zu den weltweit führenden Anbietern von Smart-Home-Endgeräten mit jährlich über 100 Millionen ausgelieferten Geräten. Das Unternehmen belegt weltweit Spitzenplätze bei CPE-, IP-STB-, Wi-Fi-7-, FWA- und MBB-Geräten.

Mit einer neuen Architektur nach dem Prinzip „Konnektivität als Basis, Bildschirm als Schnittstelle und KI als Kern“ entwickelt ZTE intelligente Lösungen für ein nahtlos vernetztes digitales Leben.

Zu den Innovationen zählen unter anderem:

das erste kommerziell verfügbare Wi-Fi-8-CPE für 10-Gigabit-Konnektivität

ein KI-gestütztes Smart Display mit Dual-Prozessor- und Dual-Screen-Architektur

eine KI-basierte Cloud-PC-Produktreihe für unterschiedliche Bildschirmgrößen

eine integrierte Terminal-Cloud-Managementplattform für intelligente Steuerung

KI-native Smartphones und mobile Konnektivität

Als Vorreiter im Bereich KI-native Smartphones integriert ZTE künstliche Intelligenz umfassend in Hardware, Software und Ökosysteme und entwickelt Geräte, die als intelligente digitale Assistenten fungieren.

Im Gaming-Segment stärkt ZTE seine Position mit den Smartphone-Serien REDMAGIC und nubia Neo, die speziell auf die Anforderungen von Gaming- und technologieaffinen Nutzerinnen und Nutzern ausgerichtet sind.

Im Bereich 5G FWA und MBB belegt ZTE seit fünf Jahren in Folge weltweit den ersten Platz beim Marktanteil und ermöglicht leistungsfähige, sichere und energieeffiziente Konnektivität für Haushalte, Unternehmen und mobile Anwendungen.

Acht technologische Durchbrüche

Auf dem MWC Barcelona 2026 stellt ZTE acht zentrale Innovationen vor, darunter:

AIR MAX , eine KI-basierte Netzarchitektur für autonome Mobilfunknetze

GigaMIMO , ein 6G-Prototyp mit mehr als 2000 Antennenelementen

200G-PON , ein optischer Netzwerkprototyp der nächsten Generation

SuperPOD , eine skalierbare Hochleistungs-Rechenplattform

Co-Sight AI Agent Studio , eine Plattform für industrielle KI-Agenten

Wi-Fi 8 Mesh , eine neue Generation drahtloser Konnektivität

AI Mid-Screen , ein intelligentes Display für vernetzte Anwendungen

nubia AI Native Smartphone, mit integriertem KI-Assistenten

Veranstaltungen und Kooperationen während des MWC

Während des MWC Barcelona 2026 veranstaltet ZTE mehrere Produktpräsentationen und gemeinsame Launch-Events mit Partnern und Kunden. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an den wichtigsten GSMA-Fachforen und bringt seine Expertise zu Themen wie Innovation, intelligente Infrastruktur und KI-Integration ein.

Die zunehmende Konvergenz von KI und Informations und Kommunikationstechnologien beschleunigt die digitale Transformation weltweit. ZTE arbeitet gemeinsam mit Partnern daran, diese Entwicklung aktiv zu gestalten und eine intelligente, vernetzte Zukunft zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie am ZTE-Messestand (Halle 3, Stand 3F30, Fira Gran Via) oder unter:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html