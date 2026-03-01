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Programmänderung: „Pro & Contra Spezial“ zur aktuellen Lage im Nahen Osten | LIVE um 19:45 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Zu Gast bei Jakob Wirl: Ursula Plassnik, Christoph Göd, Shoura Zehetner-Hashemi und Ben Segenreich.

Wien (OTS) - 

Am Samstag, 28. Februar, starteten Israel und die USA eine Welle von Luftangriffen gegen die Islamische Republik. Der Iran antwortet mit Raketen auf Israel und US-Stützpunkte, auch Dubai wurde getroffen. Die USA stehen militärisch hinter Israel. Die Lage im Nahen Osten scheint in Richtung offener Krieg zu kippen.

Aus gegebenem Anlass ändern PULS 4 & PULS 24 im TV & auf JOYN ihr Programm und zeigen heute, 1. März, um 19:45 Uhr eine Sondersendung in einem „Pro und Contra Spezial“ zur aktuellen Lage im Nahen Osten. Moderator Jakob Wirl spricht unter anderem mit Ursula Plassnik (Diplomatin & ehemalige Außenministerin Österreichs), Christoph Göd (Oberstleutnant & Militäranalyst), Shoura Zehetner-Hashemi (österreichisch-iranische Juristin & Menschenrechtsaktivistin) über die aktuellen Geschehnisse und deren Auswirkungen, LIVE zugeschaltet ins Studio ist Ben Segenreich (Journalist in Tel Aviv).

Zudem gibt es heute längere Ausgaben von „PULS 4 Aktuell“ (18:45 Uhr auf PULS 4 & JOYN) und „ATV Aktuell“ (19:20 Uhr auf ATV & JOYN) mit Moderatorin Manuela Szinovatz, die live im Studio Militärexperte Gerald Karner zum Talk begrüßt.

Zu Gast bei „Pro & Contra Spezial“:
Ursula Plassnik, Diplomatin und ehem. Außenministerin Österreichs
Christoph Göd, Oberstleutnant, Militäranalyst
Shoura Zehetner-Hashemi, österreichisch-iranische Juristin und Menschenrechtsaktivistin, Geschäftsführerin Amnesty International Österreich
Ben Segenreich, Journalist in Tel Aviv, LIVE zugeschalten
Moderation: Jakob Wirl

Sondersendung „Pro & Contra Spezial“ zur aktuellen Lage im Nahen Osten, 1. März um 19:45 Uhr LIVE auf PULS 4, PULS 24 & JOYN

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ProSiebenSat.1 PULS 4
Stephanie Woloch
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