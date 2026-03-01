Zum Thema „Ein Jahr Regierung“: „Das Interview“ mit Stocker, Babler und Meinl-Reisinger im ORF

Wien (OTS) -

Ein Info-Abend am Dienstag, dem 3. März 2026, in ORF 2 anlässlich ein Jahr Dreierkoalation: Los geht es um 20.15 Uhr mit einem von Susanne Schnabl und Klaus Webhofer geführten Interview mit Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Um 22.00 Uhr ist FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl zum Thema Gast in der „ZIB 2“. Und im „ZIB Talk“ um 22.30 Uhr analysiert eine Runde aus Expertinnen und Experten das erste Jahr der Dreierkoalition.



3.März 2025 – die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS münden in der ersten Dreierkoalition der Republik Österreich. Der Weg dorthin war nicht ohne Schwierigkeiten, das erste Jahr voller Herausforderungen. Mit Kritik an der Regierung wurde von Seiten der Opposition nicht gespart. Aber auch intern kommt immer wieder Sand ins Getriebe. Jüngster Konfliktpunkt: die Wehrdienstverlängerung. Was ist der Koalition gelungen? Was hat sich für die Österreicher:innen tatsächlich verbessert und was kommt auf sie zu? Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im großen Interview bei Susanne Schnabl und Klaus Webhofer. Das Gespräch wird am 2. März im Bundeskanzleramt aufgezeichnet und am Dienstag, dem 3. März, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON live on tape ausgestrahlt. Zu sehen ist das Interview dabei auch Gebärden-gedolmetscht.



Die Analyse aus Sicht der Opposition folgt ebenfalls am 3. März um 22.00 Uhr in ORF 2 in der „ZIB 2“: FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl ist dazu Gast in der Sendung. In den kommenden Tagen wird auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler als Studiogast in der „ZIB 2“ erwartet.



Auch der „ZIB Talk“ am 3. März um 22.30 Uhr in ORF 2 mit u. a. Peter Filzmaier steht ganz im Zeichen von einem Jahr Dreierkoalition.

ORF III widmet sich am Mittwoch, dem 4. März, um 22.30 Uhr in „zur SACHE“ ebenfalls dem Thema: „Ein Jahr Regierung: Was war die Leistung?“. Seit einem Jahr regieren ÖVP, SPÖ und NEOS gemeinsam in der ersten Dreierkoalition der Geschichte. Was ist gelungen und wo gibt es dringenden Handlungsbedarf? In „zur SACHE“ ziehen Vertreterinnen und Vertreter der Parlamentsparteien bei Reiner Reitsamer Bilanz – u.a. Julia Herr (stv. Klubvorsitzende SPÖ), Sigrid Maurer (stv. Klubobfrau Die Grünen), Andreas Hanger (Nationalratsabgeordneter und Budgetsprecher ÖVP) und Claudia Gamon (stv. NEOS-Vorsitzende).