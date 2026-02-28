Weitere ORF-Programmänderungen am 1. März zu Angriffen auf den Iran: Verlängerte „ZIB“-Ausgaben in ORF 2 und ORF-III-„zur SACHE Spezial“

Wien (OTS) -

Zu den Ereignissen im Iran ändert der ORF zusätzlich zu den bereits kommunizierten Änderungen folgendes Programm am Sonntag, dem 1. März 2026: In ORF 2 und auf ORF ON berichtet um 9.00 Uhr eine auf 20 Minuten verlängerte „ZIB 9“ ausführlich und aktuell, zudem gibt es um 13.00 Uhr eine 40-minütige „ZIB 13“. Im ORF-III-Hauptabend diskutiert in einem „zur Sache Spezial“ um 20.15 Uhr Reiner Reitsamer mit seinen Gästen die Frage „Angriff auf den Iran: Wie weit gehen USA und Israel?“.

ORF-III-„zur Sache Spezial“ zum Thema „Angriff auf den Iran: Wie weit gehen USA und Israel?“ am 1. März um 20.15 Uhr:

Israel und die USA greifen wieder den Iran an. Wie gefährlich ist die Lage im Nahen Osten? Wie weit gehen USA und Israel? Was kann und wird der Iran militärisch entgegensetzen? Welche Auswirkungen hat der „Präventivschlag“ auf das iranische Atomprogramm? Und was bedeutet der Angriff für die iranische Führung? Zu Gast bei Reiner Reitsamer sind Heinz Gärtner, Politologe und USA-Experte, Siroos Mirzaei, iranischer Arzt, Nuklearmediziner und Menschenrechtsaktivist, Yvonne Karimi-Schmidt, Völkerrechts- und Nahost-Expertin, und Walter Feichtinger, Militär-Experte.

Über weitere mögliche Programmänderungen informiert der ORF laufend.