Angriff auf den Iran: Weitere Programmänderungen im ORF

Wien (OTS) -

Zum Militärschlag gegen den Iran ändert der ORF auch am Sonntag, dem 1. März 2026, sein Programm in ORF 2 und auf ORF ON: Susanne Schnabl führt um 22.10 Uhr „Das Gespräch“ zur Frage „Iran-Krieg – Wohin führt die Eskalation?“. Danach folgt um 23.05 Uhr ein „WELTjournal +“ mit der Dokumentation „Sieben Winter in Teheran – der Fall Reyhaneh Jabbari“. Der „dokFilm“ „Wenn Frauen Männer werden müssen – Burrneshas in Albanien“ entfällt.

„Das Gespräch“ zu „Iran-Krieg – Wohin führt die Eskalation?“ mit Göd, Posch, Hashemi und Weiss um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Der Angriff Israels und der USA auf den Iran markiert eine dramatische Eskalation im Nahen Osten. Die militärischen Schläge lassen die Region erneut zum globalen Krisenherd werden – mit unabsehbaren Folgen für die internationale Sicherheit. Droht ein Flächenbrand, der weit über den Nahen Osten hinausreicht? Welche strategischen Ziele verfolgen die USA unter Präsident Donald Trump – geht es um das iranische Atom- und Raketenprogramm oder zielt die Eskalation auch auf einen politischen Umbruch in Teheran? Welche militärischen Szenarien sind realistisch? Und welche Auswirkungen hat der Krieg auf uns – auf Energiepreise, Migration, Wirtschaft und die globale Ordnung? Drüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 1. März 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit Christoph Göd (Militärstratege, Bundesheer), Walter Posch (Iran-Experte), Shoura Hashemi (Amnesty International Österreich), Martin Weiss (ehem. österreichischer Botschafter in den USA und Israel).



WELTjournal +: „Sieben Winter in Teheran – der Fall Reyhaneh Jabbari“ um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Die iranische Studentin Reyhaneh Jabbari ist 19 Jahre alt, als ein Geschäftsmann sie vergewaltigt und sie ihn in Notwehr ersticht. Reyhaneh wird des Mordes angeklagt und schließlich zum Tod verurteilt. Sieben Jahre verbringt sie im Gefängnis und kämpft um Gerechtigkeit, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mitgefangenen – vergebens. „WELTjournal +“ zeigt den preisgekrönten Film von Steffi Niederzoll, die am Schicksal von Reyhaneh Jabbari das Unrechtssystem im Iran sichtbar macht. Mit heimlich aus dem Land geschmuggelten Original-Ton- und Bild-Aufnahmen aus dem berüchtigten iranischen Gefängnis Evin, Tagebuchaufzeichnungen und Gesprächen mit Gefangenen, Anwälten und Verwandten, porträtiert die Filmemacherin Reyhanehs Kampf um Gerechtigkeit.

Ö1: „Punkt eins“ am 2. März mit Iran-Experte Walter Posch bei Barbara Zeithammer

In „Punkt eins“ am Montag, den 2. März ist ab 13.00 Uhr der Iran-Experte Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie zu Gast bei Barbara Zeithammer und analysiert die jüngsten Ereignisse und Entwicklungen im Nahen Osten. Steht die krisengeschüttelte Region nun tatsächlich vor einem neuen Krieg? Wie geht es für die Menschen im Iran weiter und wie für das iranische Regime? Warum haben die USA jetzt angegriffen und nicht schon vor Wochen, als das iranische Regime äußerst brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen ist? Wie nachhaltig könnte ein Umsturz von außen sein und wie könnte er von statten gehen?

Über weitere mögliche Programmänderungen informiert der ORF laufend.