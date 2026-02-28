Sondersendungen zu den Angriffen auf den Iran heute live auf PULS 4 und ATV

Wien (OTS) -

Aufgrund der Angriffe der USA und Israels auf den Iran ändern PULS 4 und ATV heute ihr Vorabendprogramm, um umfassend über die Hintergründe und die drohende Eskalation in der Region zu informieren.

Die PULS 24 Redaktion berichtet aktuell über die Lage vor Ort und die internationalen Reaktionen. Im Fokus der Sondersendungen stehen fundierte Einordnungen durch renommierte Experten. PULS 24 Moderatorin Manuela Szinovatz spricht u.a. mit PULS 24 Militärexperte Gerald Karner. Er analysiert die militärische Dimension der Angriffe. Nahost-Expertin Gudrun Harrer liefert Einschätzungen zu den politischen Folgen und der Dynamik in der Region und der ehemalige ORF-Israel-Korrespondent Ben Segenreich berichtet live aus Israel. Weitere Gäste sind angefragt.

Durch die Programmanpassungen verlängern sich die Informationssendungen wie folgt:

PULS 4 Aktuell: von 18:50 Uhr bis 19:15 Uhr

ATV Aktuell: von 19:20 Uhr bis 19:30 Uhr

Die Sendungen sind zudem im Livestream auf JOYN verfügbar.

Sondersendungen zur Lage im Iran Heute live auf PULS 4, ATV und JOYN ab 18:50 Uhr