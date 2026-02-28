Angriff auf den Iran: ORF ändert Programm

Wien (OTS) -

Zum Militärschlag gegen den Iran ändert der ORF auch sein weiteres Programm: Um 13.00 Uhr steht eine 55-minütige „ZIB Spezial“ auf dem Programm, eine ebensolche folgt um 16.10 Uhr. Nach einer 30-minütigen „ZIB“ um 17.00 Uhr geht die Berichterstattung um 17.35 Uhr in „Aktuell nach Fünf“ weiter. Nach der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr folgt eine „ZIB Spezial“ im ORF-2-Hauptabend. Die ORF-Premiere „In fremden Händen“ beginnt danach um 20.30 Uhr.

Auch ORF III widmet sich ausführlich den Entwicklungen im Iran. In Spezialausgaben von „ORF III aktuell“ um 14.07 Uhr, 15.22 Uhr, 16.34 Uhr und 17.35 Uhr bringt Theresa Kulovits mit dem langjährigen ORF-Außenpolitikexperten Peter Fritz, weiteren Gästen sowie Schaltungen in die USA und nach Israel das ORF III-Publikum auf den aktuellen Stand. Das gesamte Abendprogramm steht im Zeichen der Entwicklungen im Iran. Um 20.30 Uhr analysieren Außenpolitikexpertinnen und -experten die Lage bei Theresa Kulovits. Danach folgt um 21.15 Uhr die zweiteilige Dokumentation „Iran und die Bombe“ und um 22.50 Uhr zeigt ORF III „Irans heimliche Herrscher – Die Revolutionsgarden“ in zwei Teilen.

Ebenso berichtet Ö1 ausführlich in den „Journalen“ und aktuellen Nachrichten. Außerdem ist in „Punkt eins“ am Montag, den 2. März ist ab 13.00 Uhr der Iran-Experte Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie zu Gast bei Barbara Zeithammer und analysiert die jüngsten Ereignisse und Entwicklungen im Nahen Osten. Steht die krisengeschüttelte Region nun tatsächlich vor einem neuen Krieg? Wie geht es für die Menschen im Iran weiter und wie für das iranische Regime? Warum haben die USA jetzt angegriffen und nicht schon vor Wochen, als das iranische Regime äußerst brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen ist? Wie nachhaltig könnte ein Umsturz von außen sein und wie könnte er von statten gehen?

Über weitere mögliche Programmänderungen informiert der ORF laufend.