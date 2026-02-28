EBÖ-Präsident Leitl: Rückkehr Großbritanniens zu Erasmus ist ein wichtiger Schritt zurück ins gemeinsame Europa

Wien (OTS) -

Großbritannien kehrt 2027 in das Erasmus-Programm zurück: „Das ist wieder ein Schritt zurück nach Europa - insbesondere in dem für Europas Zukunft so wichtigen Jugendsektor“, betont Christoph Leitl, Präsident der Europäischen Bewegung Österreich (EBÖ). „Erasmus stärkt Bildung und Mobilität junger Menschen und ist damit eine wertvolle Investition in unsere Zukunft und in ein starkes, gemeinsames Europa!“

Chance, Europa wieder als gemeinsames Projekt erlebbar zu machen

Gerade der Jugendaustausch stärke das, was Europa im Kern zusammenhält: Begegnung, gegenseitiges Verständnis und das Erleben eines gemeinsamen europäischen Raums – über Grenzen, Sprachen und Lebenswelten hinweg. „Wenn junge Menschen miteinander lernen, arbeiten und Zeit verbringen, entstehen Netzwerke und Vertrauen, die lange über einzelne Programme hinauswirken“, so Leitl. Die Rückkehr Großbritanniens zu Erasmus eröffne daher neue Chancen für eine Generation, Europa wieder selbstverständlicher als gemeinsames Projekt zu erleben.

Als konkrete symbolische Geste lädt Leitl gemeinsam mit dem European Youth Forum Neumarkt (EYFON) 12 junge Menschen aus Großbritannien für eine Woche kostenlos auf die Europaburg in Neumarkt in der Steiermark ein. Ziel ist es, sie dort mit jungen Menschen aus anderen europäischen Ländern zusammenzubringen und auf diese Weise eine sichtbare Geste des Miteinanders zu setzen. „Jungen Menschen steht die Welt offen – sie müssen ihre Chancen nur nützen. Die gemeinsamen Tage auf der Europaburg in Neumarkt sollen die Jugendlichen darin bestärken!“

Die Europaburg in Neumarkt in der Steiermark ist seit Jahrzehnten ein Ort gelebter europäischer Begegnung und Bildungsarbeit. Mit EYFON, einer der Mitgliedsorganisationen der EBÖ, besteht dort ein aktives Jugendforum, das europäische Dialog- und Austauschformate vor Ort stärkt und Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern zusammenbringt.

Kooperation EU-UK in weiteren Bereichen im gemeinsamen Interesse

Leitl verweist abschließend auch auf den breiteren politischen Kontext der schrittweisen Wiederannäherung des Vereinigten Königreichs und der EU: „In der Sicherheitsfrage arbeitet Großbritannien schon mit Europa zusammen, ebenso im Bereich der Forschung und Wissenschaft - nun kommt ab dem nächsten Jahr auch noch die Jugend dazu. Das sind wichtige Bereiche, wo wir gemeinsam stärker sind, denen hoffentlich noch viele folgen. Großbritannien ist und bleibt ein wichtiger Teil Europas. Eine enge Kooperation ist in unserem beidseitigen Interesse. Und an unsere Freunde in UK: One day the lost son will return!“

Über die EBÖ:

Die Europäische Bewegung Österreich (EBÖ) ist die Plattform der pro-europäischen Kräfte in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in Österreich. Als überparteilicher Zusammenschluss von Verbänden, Vereinen, Institutionen und sonstigen Einrichtungen mit einer pro-europäischen Ausrichtung, darunter aus dem Jugendbereich, setzt sich die EBÖ für die Förderung des Europagedankens ein. Sie ist die nationale Sektion von European Movement International mit Sitz in Brüssel und damit Teil des größten pro-europäischen zivilgesellschaftlichen Netzwerkes in Europa.