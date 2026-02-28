ÖAMTC: Skifahrerverkehr verursacht Staus in Westösterreich

Wien (OTS) -

Die Verkehrslage in Westösterreich ist geprägt von dichtem Reiseverkehr. Besonders stark frequentiert war am Samstagvormittag die Arlberg Schnellstraße (S16), die Fernpassstraße (B179) in beiden Richtungen sowie die Zufahrtsstrecken beliebter Ski- und Urlaubsregionen wie etwa das Zillertal (B169) und das Ötztal (B186). Auf der Inntal Autobahn (A12), am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden kam es zu mehreren Kilometern Stau in Fahrtrichtung Rosenheim.

ÖAMTC-Verkehrsexperte Helmut Rechberger appelliert an die Autofahrer:innen unbedingt Zeitreserven einzuplanen. „Zu den Verkehrsspitzen sind Zeitverluste von über einer Stunde keine Seltenheit. Bleiben Sie trotz Stau möglichst entspannt und versuchen Sie keinesfalls die verlorene Zeit durch schnelleres Fahren aufzuholen.“

Informationen zur aktuellen Verkehrslage unter https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs www.oeamtc.at/apps .

(Fortsetzung möglich)