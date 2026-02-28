Wiener Klimateam: Jetzt gemeinsam Projekte für ein gutes Klima im Bezirk entwickeln

Wien (OTS) -

Plätze und Straßen begrünen, den Radverkehr verbessern, Umstieg auf Sonnenstrom oder Klima-Workshops für Kinder – all das sind Ideen, die im vergangenen Herbst im Rahmen des Wiener Klimateams in der Josefstadt und in Penzing eingebracht wurden. Nun folgt der nächste Schritt: In den Projektwerkstätten können sich alle Interessierten wieder einbringen und gemeinsam mit Expert*innen der Stadt Wien und Vertreter*innen der Bezirke die Ideen zu Klimaprojekten weiterentwickeln.

„Im Wiener Klimateam setzen wir auf das Wissen der Wiener*innen – denn sie wissen ganz genau, was es bei ihnen im Grätzl für ein gutes Klima braucht. Und weil es beim Klimateam nicht nur um die Ideen geht, können alle Interessierten an konkreten Klimaprojekten weiterarbeiten. Im Frühjahr entscheidet dann eine repräsentativ geloste Bürger*innen-Jury, welche Projekte umgesetzt werden“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die erste Projektwerkstatt findet Anfang März in der Josefstadt statt. Mitte März werden dann die Ideen für Penzing zu Projekten weiterentwickelt. Gearbeitet wird in Kleingruppen. Interessierte, Ideengeber*innen, Expert*innen und Vertreter*innen aus den Bezirken tauschen sich aus und überlegen gemeinsam, wie aus den Ideen gute Projekte für die Bezirke werden können.

Martin Fabisch, Bezirksvorsteher der Josefstadt, freut sich schon auf die Ergebnisse: „Bei der Projekt-Werkstatt heißt es: Ärmel hochkrempeln und aus guten Ideen konkrete Projekte entwickeln. Ich bin begeistert von der Kreativität und dem Tatendrang, mit dem die Josefstädterinnen und Josefstädter den Klimaschutz aktiv vorantreiben!“

„In Penzing ist uns die Beteiligung der Bürger*innen sehr wichtig. Umso mehr freut es mich, dass sich beim Wiener Klimateam so viele Penzinger*innen einbringen und es auch so viele Möglichkeiten für Interessierte gibt, mitzumachen“, so die Bezirksvorsteherin von Penzing, Michaela Schüchner.

Einladung zu den Projekt-Werkstätten

Bei Projekt-Werkstätten sind nicht nur Ideengeber*innen, sondern alle interessierten Bewohner*innen willkommen, um sich zu den Ideen auszutauschen und sie gemeinsam zu Projekten weiterzuentwickeln. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Online-Anmeldung im Vorhinein erforderlich.

Projekt-Werkstatt Josefstadt

Wann : 3. März 2026, 16:30 – 20:30 Uhr

: 3. März 2026, 16:30 – 20:30 Uhr Wo : WIENXTRA - Institut für Freizeitpädagogik, Albertgasse 35/II - im Hof, Seminarraum 3 - 1.Stock, 1080 Wien

: WIENXTRA - Institut für Freizeitpädagogik, Albertgasse 35/II - im Hof, Seminarraum 3 - 1.Stock, 1080 Wien Anmeldung: https://ticket.wien.gv.at/M20/werkstatt1080/

Projekt-Werkstatt Penzing

Wann : 17. März 2026, 16:30 – 20:30 Uhr

: 17. März 2026, 16:30 – 20:30 Uhr Wo : Festsaal der Bezirksvorstehung Penzing, Hütteldorfer Straße 188, 1140 Wien

: Festsaal der Bezirksvorstehung Penzing, Hütteldorfer Straße 188, 1140 Wien Anmeldung: https://ticket.wien.gv.at/M20/werkstatt1140/

So geht es weiter

Zeitgleich zu den Projekt-Werkstätten findet bereits die repräsentative Losung der Bürger*innen-Jurys statt. Pro Bezirk wird je eine Bürger*innen-Jury gelost, die den Bezirk möglichst gut widerspiegelt. Dafür wird auf sozio-demografische Merkmale wie Alter, Bildung, Geschlecht, Einkommen oder Herkunft geachtet. Sie entscheidet dann je Bezirk, welche Projekte den politischen Vertreter*innen zur Umsetzung übergeben werden sollen.

Weitere Informationen zum Wiener Klimateam unter klimateam.wien.gv.at oder auf mitgestalten.wien.gv.at/wiener-klimateam

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)