  • 27.02.2026, 18:53:02
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SPÖ-Seltenheim: „FPÖ bedient sich, wo sie nur kann – Blaue Europa-Zerstörer kennen keinen Genierer“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Freitag, scharfe Kritik an FPÖ-EU-Delegationsleiter Vilimsky, der zum wiederholten Mal ein enges Familienmitglied eines Parteifreunds beschäftigt. „Die FPÖ hetzt und spaltet, spielt Menschen gegeneinander aus und reitet Frontalattacken gegen die Europäische Union in Dauerschleife. Doch wenn es ums Versorgen von Mitgliedern aus der ‚blauen Familie‘ geht, kennen die blauen Europa-Zerstörer keinen Genierer. Die FPÖ bedient sich, wo sie nur kann – die Scheinheiligkeit von Kickl und Co. ist unerträglich“, so Seltenheim. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar. „Die Enthüllungen des ‚Standard‘ belegen einmal mehr, dass mit der FPÖ kein Staat zu machen ist. Es ist gut, dass Kickl zu feig war, Verantwortung zu übernehmen, und dem Land eine blaue Regierungsbeteiligung erspart geblieben ist. Im Gegensatz zur FPÖ arbeitet die SPÖ für die Menschen in Österreich, stärkt die Demokratie und sorgt für Ordnung und Gerechtigkeit“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) ls/mb

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